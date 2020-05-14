Польща показала кадри з Майдану на Євробаченні 2020

Представниця Польщі на Євробаченні Аліція Шемплінська показала в другому півфіналі пісенного конкурсу, який цього року проходить онлайн, кліп на пісню "Empires". У відеороботі присутні кадри з Майдану.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Євробачення (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Аліція Шемплінська Кадр із відео

Кадр із відео

Кадр із відео

Сама пісня розповідає про те, як усе горить, і падають імперії.

Прах до праху, пил звернеться в пил,

Я піду за тобою в темряву,

Спробуй пробачити, що я не прокинулася

Від того сну, в якому мрії можуть тривати

Не дивитися вниз,

В твоїх очах блиск фальшивого золота

Це виглядає так легко – Спалити імперію,

Граючи з вогнем,

Можливо, це ми з тобою

Спалюємо імперію,

І винні тільки ми самі, ми

Піднімаємося і знову падаємо.

Немов метелики, які летять на вогонь,

Немов птахи, що б'ються об скло,

У надії, що щось зміниться, ми робимо одну і ту ж,

Ми з тобою - наче сірник і бензин.

Не дивитися вниз,

В твоїх очах блиск фальшивого золота

Це виглядає так легко - Спалити імперію,

Граючи з вогнем,

Можливо, це ми з тобою

Спалюємо імперію,

І винні тільки ми самі, ми

Піднімаємося і знову падаємо.

Ми хочемо всього і відразу,

Адже звикли бути, як високі вежі,

Але зараз ми більше схожі на зруйновані стіни

Ми піднімаємося і знову падаємо,

Як метелик, що летить на вогонь, робимо одне і ту ж,

Немов птах, що б'ється об скло.

Всьому приходить кінець,

Імперії руйнуються.

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