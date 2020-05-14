Польща показала кадри з Майдану на Євробаченні 2020
Представниця Польщі на Євробаченні Аліція Шемплінська показала в другому півфіналі пісенного конкурсу, який цього року проходить онлайн, кліп на пісню "Empires". У відеороботі присутні кадри з Майдану.
Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Євробачення (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
Сама пісня розповідає про те, як усе горить, і падають імперії.
Прах до праху, пил звернеться в пил,
Я піду за тобою в темряву,
Спробуй пробачити, що я не прокинулася
Від того сну, в якому мрії можуть тривати
Не дивитися вниз,
В твоїх очах блиск фальшивого золота
Це виглядає так легко – Спалити імперію,
Граючи з вогнем,
Можливо, це ми з тобою
Спалюємо імперію,
І винні тільки ми самі, ми
Піднімаємося і знову падаємо.
Немов метелики, які летять на вогонь,
Немов птахи, що б'ються об скло,
У надії, що щось зміниться, ми робимо одну і ту ж,
Ми з тобою - наче сірник і бензин.
Не дивитися вниз,
В твоїх очах блиск фальшивого золота
Це виглядає так легко - Спалити імперію,
Граючи з вогнем,
Можливо, це ми з тобою
Спалюємо імперію,
І винні тільки ми самі, ми
Піднімаємося і знову падаємо.
Ми хочемо всього і відразу,
Адже звикли бути, як високі вежі,
Але зараз ми більше схожі на зруйновані стіни
Ми піднімаємося і знову падаємо,
Як метелик, що летить на вогонь, робимо одне і ту ж,
Немов птах, що б'ється об скло.
Всьому приходить кінець,
Імперії руйнуються.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 року мав відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
Євробачення-2021 відбудеться на тій же локації, як було заплановано 2020 року. За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання тих же учасників, що були обрані для поїздки 2020-го, проте з новими піснями.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade.