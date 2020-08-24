Положинський – Зеленському: нагороди залиште тим, хто на них заслуговує, а мені це не потрібно

Український музикант, колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Він записав відповідне відео звернення, опублікувавши його у своєму Facebook. Натомість музикант наголосив, що нагород заслуговують фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

"Сьогодні, коли ми йшли в колоні [під час Маршу захисників у Києві], ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено справді вагомого доказу якоїсь їхньої провини, звинувачують у вбивстві — у тяжкому злочині. Це мій друг і колега — музикант Андрій Антоненко, це лікарка Юлія Кузьменко, це військова медикиня Яна Дугарь", – зазначив Положинський.

Водночас він нагадав, що до їх обвинувачення причетний і сам президент Зеленський.

"Ось ці люди справді заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більш як пів року вони потерпають від беззаконня, і, в тому числі, Ваше імʼя замішане в цій справі, тому що за Вашої участі був проведений брифінг, де людей безпідставно назвали вбивцями без суду, без слідства, без доказів", – наголосив музикант.

Також Положинський зазначив, що вже має нагороди, справді важливі для нього. Крім того, музикантові достатньо його концертів та вдячності шанувальників.

"Ордени, медалі та інші державні нагороди залиште тим, кому вони справді потрібні та хто на них справді заслуговує. А мені це не потрібно", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня президент Володимир Зеленський видав указ про відзначення низки діячів державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України, зокрема Положинському присвоїв орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Також звання "Заслужений артист України" отримав виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) і лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" та Brutto, білорус Сергій Міхалок.

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