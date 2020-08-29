Положинський вказав на ще одну помилку і "демонстрацію неповаги" в попурі на День Незалежності

Юля Ухіна Люди 15:34, 29.08.2020 Оновлено: 15:54, 29.08.2020

Український музикант, колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський вказав на ще одну помилку у святковому попурі на День Незалежності. Так, за словами артиста, пісню "Ні, я не ту кохав" написав не він, а Анатолій Говорадло.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Facebook, додавши, що вважає цей концерт "демонстрацією неповаги до багатьох українських авторів та артистів". Нагадаємо, що 27 серпня Офіс президента України опублікував повне відео святкового номера, в якому вказані назви фрагментів використаних пісень та їх творців.

"Як ви, напевно, знаєте, в День Незалежності було видовищно продемонстровано зневагу до багатьох українських авторів, артистів та до авторського права в цілому. Потім цю ситуацію спробували якось виправити, і зробили це настільки незграбно та недоладно, що тільки ускладнили ситуацію. Крім усього іншого, у своїй доволі недолугій спробі згадати авторів заднім числом, понароблювали помилок у зазначеннях авторства... Хочу зазначити: я є автором тільки фрагментів тексту в нашій спільній з дуетом "Світязь" версії пісні "Ні, я не ту кохав", але в попурі вони використані не були. Тому правильно було б вказувати автора оригінальної версії пісні, яким є Анатолій Говорадло", – написав Положинський.

Положинський вказав на ще одну помилку в попурі на День Незалежності

Сам композитор Анатолій Говорадло, чия пісня прозвучала під час концерту, також відреагував на скандал.

"Цікава ситуація, в День Незалежності незаконно використовували мою пісню, а потім заднім числом виправилися і неправильно зазначили автора! Положинський не є автором слів використаного фрагмента! Задовбали! Про яке авторське право може йти мова?" – заявив він.

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