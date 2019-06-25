"Політика через д*пу": Кондратюк жорстко розніс Зеленського через ПАРЄ

Український продюсер, ведучий популярного ТБ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк розкритикував реакцію президента Володимира Зеленського на рішення ПАРЄ щодо повернення делегації Росії.

Гнівний пост він написав на своїй сторінці в Facebook, звинувативши главу держави в зраді міжнародним інтересам країни.

"Агресора РФ повертають в ПАРЄ – молодого-зеленого Президента це не гребе. Ви щось мені казали про політику Шостого по-новому? Це – політика зради міжнародним інтересам України! Це малоросійська #політикачерезд*пу", – обурився Кондратюк.

Кондратюк розкритикував Зеленського

Він додав, що реакція Зеленського змусила себе чекати. Продюсер припустив, що або в адміністрації "довго спали, або довго писали текст".

"Згадав про захоплених російськими агресорами українських моряків, але ні слова про анексований Крим, про розв'язану Росією війну на сході України, про збитий російськими військовими-терористами цивільний літак МН17 (актуальна тема!). Ріденько вийшло", – підсумував він.

ак писав OBOZREVATEL:

3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій щодо делегацій та посприяти поверненню Росії.

24 червня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

25 червня в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. За правилами організації повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.

Зеленський у відповідь заявив, що розчарований рішенням європейських партнерів, викликавши гнів українців.

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