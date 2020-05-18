Поліна Гагаріна несподівно пішла від чоловіка: що відомо

Крістіна Долматова люди 15:29, 18.05.2020 Оновлено: 15:34, 18.05.2020

Російська співачка Поліна Гагаріна розійшлася з чоловіком, фотографом Дмитром Ісхаковим.

Як повідомляє Super.ru, подружжя не живе разом вже кілька місяців. Шлюборозлучний процес артисти поки не починали. До речі, в розмові з виданням Ісхаков підтвердив дану інформацію.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков
Фото: instagram/gagara1987

Зазначається, що співачка вже почала активно "викреслювати" чоловіка зі свого життя. Зокрема, вона звільнила Дмитра з поста генерального директора компанії ТОВ "Поліна Гагаріна", шляхом якої здійснює свою артистичну діяльність. Тепер цю посаду займає Юлія Екс.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков
Фото: Instagram/isxakov

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков були однією з найбільш обговорюваних світських пар. Вони почали зустрічатися у 2013 році, а у 2014-му одружилися. У 2017-му у Поліни і Дмитра народилася донька Мія. Пара провела в шлюбі шість років.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков
Фото: instagram/gagara1987
Поліна Гагріна з донькою Мией
Фото: instagram/gagara1987

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Поліна Гагаріна вразила мережу пікантним знімком. На ньому вона позувала у відвертому купальнику оранжевого кольору.

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