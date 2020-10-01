Поклонська розповіла про візит італійського дизайнера в Крим

Відомий італійський дизайнер Роберто Біаджіні приїхав до Криму для проведення навчальних лекцій

Про це повідомила на особистій сторінці в Instagram депутатка нелегітимної Держдуми Росії, "експрокурорка" тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

"В ході зустрічі з дизайнерами та стилістами Криму і Севастополя Роберто провів ознайомчу лекцію і поділився своїм досвідом. Домовилися про проведення спільного проєкту, про який розповім пізніше. Впевнена, даний проєкт буде грандіозним і корисним для світу моди й нашого півострова", – написала вона.

Наталія Поклонська і Роберто Біаджіні (Instagram Наталії Поклонської)

Наталія Поклонська і Роберто Біаджіні (Instagram Наталії Поклонської)

Наталія Поклонська і Роберто Біаджіні (Instagram Наталії Поклонської)

Поклонська також зазначила, що візит Біаджіні відбувся завдяки зусиллям голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Наталія Поклонська і Роберто Біаджіні (Instagram Наталії Поклонської)

Наталія Поклонська і Роберто Біаджіні (Instagram Наталії Поклонської)

Instagram Наталії Поклонської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська цинічно зізналася в любові українській мові та заспівала відомий хіт Софії Ротару "Черемшина".