Поклонська раптово вискочила заміж: що відомо про "щасливчика"

У минулі вихідні, 11-12 серпня, екс-"прокурор" анексованого Росією Криму, а сьогодні депутат Держдуми Наталія Поклонська вийшла заміж за керівника Апарату Уповноваженого з прав людини Івана Соловйова, повідомили росЗМІ.

Відзначається, що скромне весілля пари пройшло на території окупованого півострова, де Поклонська проживала з дитинства. OBOZREVATEL вивчив детальну інформацію, виділивши головні епізоди з біографії "щасливчика" Івана Соловйова.

47-річний уродженець Москви Іван Миколайович Соловйов сьогодні може похвалитися ступенем доктора юридичних наук, професора та нагородою заслуженого юриста РФ. В даний момент новоспечений чоловік Поклонської є керівником Апарату Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, членом Науково-консультативної ради Слідчого комітету РФ, а також радником Голови Правління Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ та внутрішніх військ Росії.

Соловйов є випускником МГУ, де навчався на історичному, в тому ж ВУЗі отримав другу вищу освіту зі спеціалізацією по юриспруденції. Вже у 1995 році майбутній чоловік Поклонскої потрапив на службу до аналітичного відділу Управління Департаменту податкової поліції по місту Москві, працював в оперативних та інспекторських підрозділах.

У 99-му перейшов до центрального апарату Федеральної служби податкової поліції Росії на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ, а вже через три роки став начальником відділу.

У 2004 році Соловйов отримав посаду начальника кримінально-правового управління, а до 2010-го став заступником начальника Правового департаменту Міністерства внутрішніх справ РФ. Наступних кілька років, аж до 2016 року, коли зайняв місце в Апараті з прав людини, керував апаратом Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції.

За час своєї кар'єри захистив кілька профільних дисертацій, в тому числі на тему "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика податкових злочинів". В цілому став автором та співавтором 350 наукових праць.

На поличці нагород "щасливчика" сьогодні зберігаються Подяка президента РФ, Орден святого благовірного князя Данила Московського III ступеня (РПЦ), Медаль за церковні заслуги перед Владивостоцькою та приморською єпархією III ступеня та інші.

За словами гостей весілля Поклонский та Соловйова, захід нібито пройшло "скромно, але зі смаком". На церемонії були присутні тільки колеги та родичі пари. Сама ж Поклонська заявила, що поки не готова коментувати особисте життя.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , український журналіст Роман Цимбалюк з сарказмом зазначив, що депутат нелегітимною Державної Думи, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська своїм голосуванням проти пенсійної реформи в Росії довела, що всі, хто виріс в Україні, включаючи зрадників, вбирають в себе її вільнодумство.