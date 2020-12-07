Поклонська закликала Ілона Маска допомогти Криму, який перетворився в безводний Марс

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталя Поклонська запросила американського винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска переїхати в тимчасово окупований Крим.

Колишня "прокурорка" захопленого Росією українського півострова опублікувала відповідний пост на своєму Telegram-каналі 7 грудня. Вона зазначила, що американський мільярдер планує переїхати жити з Каліфорнії до Техасу (США). На думку Поклонської, у неї є "кращий варіант".

"У нас велика кількість космічних об'єктів, а майже повна відсутність прісної води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує відправити експедицію", – написала політикиня.

Поклонська дорікнула і Маску – через його плани відправити людину на іншу планету, – і Україні – через те, що країна нібито позбавила Крим води. Політикиня запитала, чи зможе засновник SpaceX розв'язати "земні, а не міжгалактичні" проблеми.

"Запрошую особисто влаштуватися на сонячному узбережжі півострова й показати на ділі, чи реально ви зможете розв'язати земні (а не міжгалактичні) завдання, які нам поставила Україна, позбавивши людей прісної води", – сказано в повідомленні Поклонської.

Нагадаємо, що раніше Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона розповіла, що з кранів кримчан тече "брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти".

Як писав OBOZREVATEL, Ілон Маск оголосив, що в найближчі чотири-шість років можливо буде відправити людину на Марс. Випробування космічної ракети Starship, яка розробляється для польотів на цю планету, стартували в жовтні 2020 року.