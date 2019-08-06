"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

У третьому оновленому сезоні шоу "Танці з зірками" візьме участь репер Серьога, відомий також під псевдонімом Поліграф Шарикоff.
Також на паркет вийде призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті шоу.
Скріншот з відео
Серьога і Різатдінова кинули виклик актрисі студії "Квартал 95" Олені Кравець, співачці TAYANNA і Дзідзьо. Також, учасники вирішили запросити на паркет актора, володаря титулу Містер Україна і Mister Sea World Богдана Юсипчука.
# танціззіркаміchallenge триває! 💃🏻 Співак Поліграф Шарікoff, більш відомій як Серьога @poligrafofficial, та чемпіонка світу з художньої гімнастікі Анна Різатдінова @anna_rizatdinova пріймають танцювальний виклик. ⠀ Чарівний дискобол готовится сделать Останній вибір и прямує до співачкі TAYANNA @tayanna_reshetnyak, тренера "Голос. Діти" Дзідзьо @dzidzio, телеведуча Богдана Юсипчук @iusypchuk_bogdan та зірки студії "Квартал 95" Олені Кравець @lennykravets ⠀ Хто з них не проґавіть возможности зайнятості останні місця у зірковому складі? Скоро дізнаємось. # танціззіркамі
"Покличте Кравець", "Нарешті Олену Кравець у Танці візьмуть, тільки скільки зірок ви збираєтеся вмістити в один сезон?", "Я так зрозуміла, що Потап, Надя Дорофєєва, Позитив і Слава Камінська відмовилися від участі у шоу", "Олену Кравець хотілося б бачити більше за все", "Давайте Олену, благаю", "Віталій Козловський гідний для того, щоб узяти участь у проекті", "Набір не надто цікавий. Не порівняти з минулими сезонами", – пишуть у мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) прийняла виклик для участі у новому сезоні популярного шоу "Танці з зірками-2019".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".