"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

У третьому оновленому сезоні шоу "Танці з зірками" візьме участь репер Серьога, відомий також під псевдонімом Поліграф Шарикоff.

Також на паркет вийде призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті шоу.

Скріншот з відео

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Серьога і Різатдінова кинули виклик актрисі студії "Квартал 95" Олені Кравець, співачці TAYANNA і Дзідзьо. Також, учасники вирішили запросити на паркет актора, володаря титулу Містер Україна і Mister Sea World Богдана Юсипчука.

"Покличте Кравець", "Нарешті Олену Кравець у Танці візьмуть, тільки скільки зірок ви збираєтеся вмістити в один сезон?", "Я так зрозуміла, що Потап, Надя Дорофєєва, Позитив і Слава Камінська відмовилися від участі у шоу", "Олену Кравець хотілося б бачити більше за все", "Давайте Олену, благаю", "Віталій Козловський гідний для того, щоб узяти участь у проекті", "Набір не надто цікавий. Не порівняти з минулими сезонами", – пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) прийняла виклик для участі у новому сезоні популярного шоу "Танці з зірками-2019".

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