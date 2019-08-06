Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

1.3т Читати матеріал російською

У третьому оновленому сезоні шоу "Танці з зірками" візьме участь репер Серьога, відомий також під псевдонімом Поліграф Шарикоff.

Також на паркет вийде призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті шоу.

"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

Скріншот з відео

Новини
Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю

Серьога і Різатдінова кинули виклик актрисі студії "Квартал 95" Олені Кравець, співачці TAYANNA і Дзідзьо. Також, учасники вирішили запросити на паркет актора, володаря титулу Містер Україна і Mister Sea World Богдана Юсипчука.

# танціззіркаміchallenge триває! 💃🏻 Співак Поліграф Шарікoff, більш відомій як Серьога @poligrafofficial, та чемпіонка світу з художньої гімнастікі Анна Різатдінова @anna_rizatdinova пріймають танцювальний виклик. ⠀ Чарівний дискобол готовится сделать Останній вибір и прямує до співачкі TAYANNA @tayanna_reshetnyak, тренера "Голос. Діти" Дзідзьо @dzidzio, телеведуча Богдана Юсипчук @iusypchuk_bogdan та зірки студії "Квартал 95" Олені Кравець @lennykravets ⠀ Хто з них не проґавіть возможности зайнятості останні місця у зірковому складі? Скоро дізнаємось. # танціззіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

"Покличте Кравець", "Нарешті Олену Кравець у Танці візьмуть, тільки скільки зірок ви збираєтеся вмістити в один сезон?", "Я так зрозуміла, що Потап, Надя Дорофєєва, Позитив і Слава Камінська відмовилися від участі у шоу", "Олену Кравець хотілося б бачити більше за все", "Давайте Олену, благаю", "Віталій Козловський гідний для того, щоб узяти участь у проекті", "Набір не надто цікавий. Не порівняти з минулими сезонами", – пишуть у мережі.

"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"
"Покличте Кравець!" Стали відомі нові учасники шоу "Танці з зірками"

Як раніше писав OBOZREVATEL, епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) прийняла виклик для участі у новому сезоні популярного шоу "Танці з зірками-2019".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Ганна Різатдінова репер Серьога
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel