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10 жовтня • оновлено в 14:06
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Покинув дружину заради співачки: Сєдокова засвітилася з новим коханцем

6.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Анна Сєдокова, яка закрутила роман з одруженим чоловіком, вперше показала його.

Так, у своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала зворушливе фото, зроблене в аеропорту, з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. На ньому закохані йшли, тримаючись за руки.

"Адже ми до самого кінця по одному шляху", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

Анна Сєдокова і Яніс Тімма

Анна Сєдокова і Яніс Тімма

Фото з Instagram

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Зазначимо, що про роман співачки з баскетболістом, у якого є дружина і маленький син, стало відомо ще в кінці літа. Тоді дружина Яніса звинуватила його в зраді, після чого Сєдокова стала на його захист, заявивши, що Тімма чесний і добрий чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Анна Сєдокова
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Валевич Борис
Валевич Борис
а где ее трое детей от разных мужчин - вместе идти до конца значит вместе
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