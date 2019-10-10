Покинув дружину заради співачки: Сєдокова засвітилася з новим коханцем

Українська співачка Анна Сєдокова, яка закрутила роман з одруженим чоловіком, вперше показала його.

Так, у своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала зворушливе фото, зроблене в аеропорту, з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. На ньому закохані йшли, тримаючись за руки.

"Адже ми до самого кінця по одному шляху", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова і Яніс Тімма Фото з Instagram

Зазначимо, що про роман співачки з баскетболістом, у якого є дружина і маленький син, стало відомо ще в кінці літа. Тоді дружина Яніса звинуватила його в зраді, після чого Сєдокова стала на його захист, заявивши, що Тімма чесний і добрий чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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