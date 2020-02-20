Поки Заворотнюк у лікарні: донька актриси похвалилася шикарним відпочинком в Італії

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Анна полетіла відпочивати до Італії.

Фотографіями дівчина ділиться на своїй сторінці в Instagram в stories.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною Instagram @a_zavorotnyuk

Так, зокрема, в соцмережі 24-річної Анни з'явилися яскраві фотографії з Риму.

На одному зі знімків Заворотнюк показала, як відпочиває в ресторані і їсть трюфелі. А, судячи з інших фото, дочка актриси вирушила на прогулянку по місту. У кадр потрапили популярні римські пам'ятки – Фонтан Треві, Колізей.

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії Instagram @anna_zavorotnyuk

Варто зауважити, що останнім часом Анна досить рідко ділиться з шанувальниками новими фотографіями. Зокрема, остання публікація в Instagram Заворотнюк була зроблена ще в жовтні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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