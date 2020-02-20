Поки Заворотнюк у лікарні: донька актриси похвалилася шикарним відпочинком в Італії

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Анна полетіла відпочивати до Італії.
Фотографіями дівчина ділиться на своїй сторінці в Instagram в stories.
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Instagram @a_zavorotnyuk
Так, зокрема, в соцмережі 24-річної Анни з'явилися яскраві фотографії з Риму.
На одному зі знімків Заворотнюк показала, як відпочиває в ресторані і їсть трюфелі. А, судячи з інших фото, дочка актриси вирушила на прогулянку по місту. У кадр потрапили популярні римські пам'ятки – Фонтан Треві, Колізей.
Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії
Instagram @anna_zavorotnyuk
Варто зауважити, що останнім часом Анна досить рідко ділиться з шанувальниками новими фотографіями. Зокрема, остання публікація в Instagram Заворотнюк була зроблена ще в жовтні минулого року.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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