Головна Новини
20 лютого • оновлено в 08:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Поки Заворотнюк у лікарні: донька актриси похвалилася шикарним відпочинком в Італії

2.3т
Читати матеріал російською

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Анна полетіла відпочивати до Італії.

Фотографіями дівчина ділиться на своїй сторінці в Instagram в stories.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Instagram @a_zavorotnyuk

Новини
"Жоден лікар не допоможе": російська модель Playboy звернулася до Заворотнюк

Так, зокрема, в соцмережі 24-річної Анни з'явилися яскраві фотографії з Риму.

На одному зі знімків Заворотнюк показала, як відпочиває в ресторані і їсть трюфелі. А, судячи з інших фото, дочка актриси вирушила на прогулянку по місту. У кадр потрапили популярні римські пам'ятки – Фонтан Треві, Колізей.

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Анна Заворотнюк насолоджується відпочинком в Італії

Instagram @anna_zavorotnyuk

Варто зауважити, що останнім часом Анна досить рідко ділиться з шанувальниками новими фотографіями. Зокрема, остання публікація в Instagram Заворотнюк була зроблена ще в жовтні минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги