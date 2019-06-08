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"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою

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Українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка відтанцювала на премії МузТВ-2019, попала під шквал критики через тусовку із забороненою в Україні Катериною Варнавою.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких позує з учасницями Comedy Woman, а Варнава за день до цього показала відео (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Ось вона мрія, яка збулася. Дивлюся Comedy Woman із самого їх першого випуску, і ось я теж потрапила до них. Дякую за цей день! Я в захваті. Моя особлива любов", – написала Корсун.

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MARUV і Катя Варнава

MARUV і Катя Варнава

Instagram @maruvofficial

Поїздка співачки в Росію викликала гнів користувачів. Їй пригадали, що між країнами йде війна, а вона ходить по заходах і зустрічається із забороненими зірками.

"Українці гинуть від рук російських найманців, а вона д*пою крутить перед їхнім народом в їхній столиці. Ганьба", "Ось поки ти разважаешся, Аня, російські собаки убили 6и твоїх співвітчизників, як же гроші не пахнуть, навіть кров'ю, удачі тобі, Слава Україні", – обурилися в мережі.

"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою
"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою
"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою
"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою

Хтось із користувачів навіть взяв цитату з матеріалу OBOZREVATEL щодо загибелі українських військових і цивільного населення, поки зірки розважаються в РФ.

"Поки українські зірки розважають росіян і отримують престижні російські нагороди, на Донбасі продовжують гинути українські воїни та звичайні люди. За травень війна забрала життя дев'ятьох бійців, які захищали свою країну від російської агресії", – процитував користувач.

"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою
коментар користувача

коментар користувача

текст OBOZREVATEL

текст OBOZREVATEL

Також в мережі помітили, що Варнава дивно виглядає: "Що з Варнавою?", "Ось і я думаю – що з нею? Вид хворобливий, худий", – прокоментували фоловери.

"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою
"Поки українці гинуть": MARUV присоромили за розваги із забороненою СБУ Варнавою

Як повідомляв OBOZREVATEL, премія МузТВ-2019 відбулася 7 червня в Москві. На заході були висунуті українські зірки в якості номінантів. MARUV також виявилася в списку, проте не здобула перемогу.

Деякі музиканти відмовилися від участі в заході, тоді як частина з них вирушила розважати російську публіку. Нагороди отримали Ані Лорак, Світлана Лобода і Artik & Asti. Серед українських артистів, які розважали російську публіку, виявився і Макс Барських.

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Особи
MARUVКатерина Варнава
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнессоцмережі
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Порох годами наживал бабло, в то время, как погибали тысячи украинцев. И никто так не гнобил Алкаша, как сейчас набросились на женщин. Видимо многих "жаба душит", ведь им приходится вкалывать в Европе на сельхоз. работах.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
долго будут пиарить эту обезьяну
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Так артисты это мелочь по сравнению с пэдро, кто подскажет сколько он заплатил в казну российскую налогов и на сколько он обаготился за время правления на войне и вообще на украинцах,да и яйценюх себя не плохо чувствует в штатах.......
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