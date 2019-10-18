Показала все: відома секс-бомба підкорила фанатів оголеним тілом

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує голою, натягнувши на тіло імітацію спідньої білизни зі смужок, а голову прикрасивши маскою зайчика.

Бантики й невеликий шматок тканини прикрили найпікантніші місця на тілі моделі, а смужка над пупком підкреслила тонку талію.

Ана Чері в пікантній фотосесії instagram / anacheri

Численні шанувальники Чері були вражені відвертим знімком. У коментарях її назвали "гарячим зайчиком", а її вбрання – "найгарячішим на планеті Земля". Лише за пару годин пікантний кадр зібрав майже 200 тисяч відміток "подобається".

Ана Чері з подругою instagram / anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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