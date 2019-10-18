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19 жовтня • оновлено в 02:56
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Показала все: відома секс-бомба підкорила фанатів оголеним тілом

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Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує голою, натягнувши на тіло імітацію спідньої білизни зі смужок, а голову прикрасивши маскою зайчика.

Бантики й невеликий шматок тканини прикрили найпікантніші місця на тілі моделі, а смужка над пупком підкреслила тонку талію.

Ана Чері в пікантній фотосесії

Ана Чері в пікантній фотосесії

instagram / anacheri

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Численні шанувальники Чері були вражені відвертим знімком. У коментарях її назвали "гарячим зайчиком", а її вбрання – "найгарячішим на планеті Земля". Лише за пару годин пікантний кадр зібрав майже 200 тисяч відміток "подобається".

Показала все: відома секс-бомба підкорила фанатів оголеним тілом
Ана Чері з подругою

Ана Чері з подругою

instagram / anacheri

🖤❤️ @fashionnova Ambassador ❤️🖤 It's the weekend !! I'm loving this song Writing on the wall by #cardib #frenchmontana #postmalone 🔥🔥🔥 What's your favorite song right now ?? Leave a comment Tag a Friend 🖤❤️

Публікація від AnaCherí (@anacheri)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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Особа
Ана Черi
Теги
шоу-бизнес модель
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