Показала все: відома секс-бомба підкорила фанатів оголеним тілом

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним кадром.
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує голою, натягнувши на тіло імітацію спідньої білизни зі смужок, а голову прикрасивши маскою зайчика.
Бантики й невеликий шматок тканини прикрили найпікантніші місця на тілі моделі, а смужка над пупком підкреслила тонку талію.
Ана Чері в пікантній фотосесії
instagram / anacheri
Численні шанувальники Чері були вражені відвертим знімком. У коментарях її назвали "гарячим зайчиком", а її вбрання – "найгарячішим на планеті Земля". Лише за пару годин пікантний кадр зібрав майже 200 тисяч відміток "подобається".
Ана Чері з подругою
instagram / anacheri
🖤❤️ @fashionnova Ambassador ❤️🖤 It's the weekend !! I'm loving this song Writing on the wall by #cardib #frenchmontana #postmalone 🔥🔥🔥 What's your favorite song right now ?? Leave a comment Tag a Friend 🖤❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.
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