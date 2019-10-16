Показала все: Ратаковскі підловили у пікантній позі майже голою

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі зуміла здивувати шанувальників занадто відвертими фото.

Знаменитість позувала на пляжі в Маямі у купальнику-монокіні з власної лінії одягу Inamorata, а пікантний момент зняли всюдисущі папараці, передає The Daily Mail.

Особливість цього виду пляжного одягу полягає в тому, що за формою він нагадує злитий купальник, але там настільки мало тканини, що тіло майже нічим не закривається. Це стосується і зони бікіні, де приховано клаптиком купальника тільки найбільш інтимне місце.

Ратаковскі в купальнику-монокіні dailymail

Зате на радість фанам Ратаковскі продемонструвала публіці підтягнуте тіло з усіх ракурсів, показавши груди, сідниці та худі стегна. За даними видання, ціна на такий купальник в інтернет-магазині стартує від 160 доларів.

Ратаковскі з голими сідницями dailymail

Ратаковскі у відвертому купальнику dailymail

Ратаковскі засмагає у відвертому купальнику dailymail

Ратаковскі - голі сідниці dailymail

Ратаковскі в іншому купальнику власного бренду instagram / emrata

Ратаковскі в роздільному купальнику instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ратаковскі показала інший відвертий купальник на пляжі. Модель лежала на піску в такій позі, що груди ледве утримувалися тканиною.

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