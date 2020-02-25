Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка потрапила в скандал зі співачкою Любов'ю Успенською, показала фото в несподіваному образі. На ньому вона позувала в досить страхітливому гримі разом з Олександром Гудковим.

Фото Собчак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ксенія Собчак instagram.com/xenia_sobchak

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"Себе можна було б і не гримувати", "Ви так навіть красивіша", "Красуня Ксюша", "Навіть тут він красивіший вас", "Вам в гримі краще", "Ну хоч показала справжнє обличчя", - пишуть в мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажної" і поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

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