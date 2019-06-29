Покалічив сам себе? Музикант легендарної рок-групи екстрено госпіталізований

Барабанщик легендарної американської рок-групи Guns N' Roses Стівен Адлер отримав ножове поранення в живіт після чого був доставлений в лікарню.

Як повідомляє TMZ, невідомий подзвонив в службу порятунку з дому музиканта в Лос-Анджелесі. Коли поліцейські і лікарі приїхали на місце події, то з'ясувалося, що Стівена поранили ножем в живіт.

Стівен Адлер Blabbermouth.net

Пізніше медики повідомили, що отримана травма не загрожує життю музиканта. Втім деякі експерти припускають, що Адлер міг покалічити себе сам. Як відомо, барабанщик кілька років страждав від наркотичної залежності.

Представник музиканта вже уточнив виданню, що подія не була спробою самогубства, а просто нещасним випадком.

При цьому він не уточнив, що послужило причиною інциденту, але уточнив, що рана була "дуже незначна, поверхнева".

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме через зловживання забороненими речовинами Адлеру довелося покинути рок-групу в 1990-му році. Однак у 2012 музиканта внесли до Зали слави рок-н-ролу як одного з учасників Guns N 'Roses.

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