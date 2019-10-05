"Покайся, грішниця": Бочкарьову розгромили за відповідь хейтерам

Російська актриса Наталя Бочкарьова, яку затримали з наркотиками в Москві, відреагувала на інформацію про те, що у неї паралізувало обличчя.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила пост, процитувавши російського філософа Петра Чаадаєва.

"Хвороба одна лише заразлива, здоров'я не заразливо; те ж саме із помилкою та істиною. Ось чому помилки поширюються швидко, а істина так повільно", – таємниче написала вона.

Наталя Бочкарьова Вечірня Москва

Як би не старалася виправдатися актриса, користувачі у коментарях дали їй зрозуміти, що не вірять жодному її слову з виправданнями.

"Покайся, грішниця", "А чого брешеш, що це не ти, соромно", "Наркоманка", "Якщо реально наркота – термін до 3-х років. Просто дивно – в трусах? А що обшукували? На якій підставі", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.

Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.

4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, але помітила машину швидкої допомоги біля будинку.

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