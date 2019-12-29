Похорон Волчек: хто із зірок прийшов попрощатися. Фото

У Москві в будівлі театру на Чистопрудному бульварі почалося прощання з художнім керівником театру "Современник" Галиною Волчек, яка померла 26 грудня.

Траурний захід відвідало безліч знаменитостей, серед яких Філліп Кіркоров, Крістіна Орбакайте, Володимир Машков і Костянтин Ернст.

КП

Телеграми зі словами співчуття надіслали Валентина Матвієнко, Світлана Медведєва, Володимир Мединський, Сергій Шойгу, Сергій Собянін, а також Президент Росії Володимир Путін.

Похорон Волчек повинні відбутися о 14:00 на Новодівичому кладовищі. Серед присутніх на церемонії прощання можна помітити актора Сергія Гармаша, режисера Рімаса Тумінаса, акторів Олену Бабенко, Михайла Єфремова, Чулпан Хаматову.

Попрощатися прийшли Філіп Кіркоров, Марина Нейолова і музикант Аркадій Укупник.

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Ольга Голодець розповіла про талант Волчек.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек, яка померла в лікарні 26 грудня, страждала від пневмонії.

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