Похорон Віллі Токарєва: з'явилося перше фото співака після смерті

У мережі з'явилося перше фото тіла померлого шансоньє Віллі Токарєва, якого ховають 8 серпня в Москві.

"У храмі Святителя Миколая в Котельника зараз прощаються зі співаком Віллі Токарєвим", - написали в телеграм-каналі видання Daily Storm і опублікували фотографію.

Віллі Токарєва ховають в Москві DailyStorm

Дивитися прощання з Віллі Токарева онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За кілька тижнів до цього він потрапив до лікарні. У травні в ЗМІ також з'являлася інформація про його госпіталізацію. За наявною інформацією, його згубив рак.

Віллі Токарєв помер від раку Московський комсомолець

Після новини про смерть Токарєва, зірки масово почали розповідати про велику втрату. Тим часом, у ЗМІ з'явилася інформація про його майно та статки.

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