"Похорон" Джоан Ролінґ, втеча Маркл і ДТП Єфремова: найгучніші скандали шоу-бізнесу в 2020 році

Меґан Маркл і принц Гаррі, Михайло Єфремов, Брітні Спірс, Джоан Ролінґ та інші знаменитості опинялися в центрі скандалів 2020-го.

Цього року життя в світі шоу-бізнесу не було спокійним. Деякі зі світових знаменитостей потрапили за ґрати, судилися, зраджували й сварилися з родичами. Хто із селебриті втрапив у ганебні скандали – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Втеча Меґан Маркл і принца Гаррі з палацу

Найскандальнішою подією року, що минає, можна вважати вихід принца Гаррі та його дружини Меґан із королівської родини. Ще 8 січня подружжя офіційно заявило про своє рішення, викликавши цим загальне обурення, а також невдоволення Єлизавети II і принца Вільяма. З 1 квітня пара втратила королівські титули й фінансування. Опісля Меґан і Гаррі з маленьким сином Арчі переїхали до Штатів і почали працювати над кар'єрою.

Принц Гаррі й Меґан Маркл відмовилися від королівських обов'язків

Суд Джонні Деппа з виданням The Sun

Видання The Sun 2018 року опублікувало скандальний матеріал про те, як Депп систематично бив і принижував Ембер Герд упродовж їхнього шлюбу. Голлівудський актор звинуватив британський таблоїд у зламуванні його телефону і програв. Наприкінці липня відбулися слухання, у яких Герд виступила як свідок і підтвердила всі випадки насильства з боку колишнього чоловіка. Заперечення всіх фактів Деппа не врятувало – суд відмовився задовольнити його позов. Ба більше, актора позбавили ролі у "Фантастичних тваринах".

Джонні Депп програв суд popcornnews.ru

Скандальна ДТП Михайла Єфремова

Найбільш резонансною подією літа 2020-го стала ДТП у центрі Москви за участю відомого російського актора Михайла Єфремова. Актор у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль, водій якого помер у лікарні. Поки тривало слідство, Єфремов заперечував свою провину, читав вірші загиблому водієві в залі суду, а також усіляко заплутував слідство. У вересні Михайла Єфремова засудили до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму, а пізніше пом'якшили вирок до 7,5 року.

Актор Михайло Єфремов став винуватцем смертельної ДТП

Вирок Гарві Вайнштейну

Не тільки Михайло Єфремов 2020 року опинився за ґратами. Голлівудському кінопродюсеру винесли вирок – 23 роки ув'язнення за сексуальне насильство. Понад 80 жінок, серед яких відомі акторки, звинуватили кіномагната в домаганнях, зґвалтуванні й розбещенні. Уже після суду ще кілька жінок звинуватило Вайнштейна в домаганнях. Якщо 68-річного продюсера визнають винним, йому продовжать тюремне ув'язнення до 140 років.

У суді Гарві Вайнштейна визнали винним. AP Steven Hirsch

Скандал почався з того, що Корольова звернулася до поліції із заявою, що в неї вдома вкрали коштовності на суму п'ять мільйонів рублів. Під підозрою опинилися дві жінки, які були в будинку з Тарзаном (Сергій Глушко) за відсутності його дружини. Пізніше з'ясувалося, що одна з підозрюваних, 28-річна Анастасія Шульженко, є коханкою Глушка. Попри зраду чоловіка, Наташа Корольова пробачила йому й звинуватила ЗМІ у втручанні в особисте життя.

Наташа Корольова пробачила Тарзанові зраду з Анастасією Шульженко

Скандал навколо Брітні Спірс і її батька

Американська співачка вже 12 років перебуває під опікою свого батька Джеймі Спірса. Без його дозволу зірка не може зробити буквально жодного важливого кроку. Ситуація загострилася цього літа, коли Джеймі Спірс підняв руку на сина Брітні – 15-річного Шона. Після цього вчинку батько хлопчика, танцівник Кевін Федерлайн, подав до суду й домігся обмеження спілкування батька співачки з обома внуками – Шоном і Джейденом, а самій Брітні тепер дозволено бачитися з дітьми лише 30% часу замість 50.

Брітні Спірс не може "звільнитися" від свого батька

Феміністка Еллен Пейдж стала чоловіком

Голлівудська акторка й зірка "Початку" в грудні оголосила, що поміняла стать. Також вона замінила кілька букв в імені й тепер називає себе не Еллен, а Елліот. Цікаво, що популярність до Пейдж прийшла після ролі вагітної школярки в кінокартині "Джуно". Також відомо, що протягом тривалих років Еллен Пейдж обстоювала права жінок, 2014 року зробила камінг-аут як лесбійка, а два роки тому одружилася з Еммі Портнер.

Еллен Пейдж стала Елліотом

"Похорон" Джоан Ролінґ у соцмережах

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ не раз 2020 року втрапляла в скандал через свої висловлювання про трансгендерних людей. У червні письменниця іронізувала з "людей, у яких є менструація" й висловлювала занепокоєння про те, що у трансгендерних жінок є доступ у жіночі туалети. На Ролінґ піднялася хвиля критики, а користувачі Twitter почали поширювати хештег #RIPJKRowling ("Спочивай з миром, Дж. К. Ролінґ").

Джоан Ролінґ "поховали" в соцмережі Twitter. Invision Joel C Ryan

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чим закінчилися скандали зі знаменитостями, яких звинуватили в сексуальному насильстві.