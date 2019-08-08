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"Похизувався, тащуся!" Мокрий Галкін завів фанаток яскравою пародією

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Відомий російський шоумен Максим Галкін розвеселив мережу пародією під дощем.

Мокрий чоловік примадонни Алли Пугачової відреагував на негоду, записавши відео під хіт Софії Ротару "Ось і літо пройшло" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Актуально, як ніколи. Ось і літо пройшло. Літа замало", – підписав шоумен, викликавши ажіотаж в мережі.

Мокрий Галкін

Мокрий Галкін

скріншот

На ролику босий і мокрий Галкін відкриває рота під пісню Ротару, пританцьовуючи під дощем. Кривляння чоловіка Пугачової розсмішило користувачів. А жіноча аудиторія дивилася далеко не на пародію, захопившись фігурою шоумена.

Максим Галкін

Максим Галкін

instagram /maxgalkinru

"Фігура клас, а ноги взагалі тащуся, красиві чоловічі ноги", "Оце форма у вас, Максим. Ви з Аллою зараз краще за молодих до 25 виглядаєте", "Хтось вирішив похвалитися фігурою", "Який же ви класний", " Максим Ротару", "Підняли настрій", "Чи не соромно", "Максим як завжди на висоті. Молодець", – відреагували шанувальниці.

"Похизувався, тащуся!" Мокрий Галкін завів фанаток яскравою пародією
"Похизувався, тащуся!" Мокрий Галкін завів фанаток яскравою пародією
"Похизувався, тащуся!" Мокрий Галкін завів фанаток яскравою пародією
"Похизувався, тащуся!" Мокрий Галкін завів фанаток яскравою пародією

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін записав інтригуюче відео про спорідненість з Філіпом Кіркоровим.

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Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес видео
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