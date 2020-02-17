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17 лютого • оновлено в 14:47
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Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото

3.2т
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12-річна донька російської співачки Наталії Чистякової-Іонової (Глюкози) Лідія поголилася майже налисо і пофарбувалася в фіолетовий колір.

Так, відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram, а також в Stories. "Що в мені змінилося?" – підписала один зі знімків дівчина.

Донька Глюкози Лідія поголила майже налисо

Донька Глюкози Лідія поголила майже налисо

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Донька Глюкози Лідія

Донька Глюкози Лідія

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Донька Глюкози Лідія

Донька Глюкози Лідія

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Донька Глюкози Лідія

Донька Глюкози Лідія

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Новини
Івлєєва несподівано змінила імідж: фото до і після експерименту

Зазначимо, що від природи Лідія має, як і у зіркової мами, світле волосся. Раніше вона намагалася наслідувати Іоновій: носила каре, дівчачі вбрання. Але недавно школярка вирішила поекспериментувати та приміряла на себе хлоп'ячий образ.

Наталія Іонова (Глюкоза) та її донька Лідія

Наталія Іонова (Глюкоза) та її донька Лідія

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Донька Глюкози Лідія з подругою

Донька Глюкози Лідія з подругою

Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha

Наталія Іонова (Глюкоза) з чоловіком та дітьми

Наталія Іонова (Глюкоза) з чоловіком та дітьми

Фото: woman.ru

Користувачі й шанувальники мами дівчинки розійшлися відносно перетворення підлітка. Деякі похвалили її за сміливість, а інші навпаки розкритикували.

Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото
Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото
Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото
Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
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