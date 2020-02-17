Поголила голову! Донька Глюкози здивувала різкою зміною іміджу. Фото

12-річна донька російської співачки Наталії Чистякової-Іонової (Глюкози) Лідія поголилася майже налисо і пофарбувалася в фіолетовий колір.
Так, відповідні фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram, а також в Stories. "Що в мені змінилося?" – підписала один зі знімків дівчина.
Донька Глюкози Лідія поголила майже налисо
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Донька Глюкози Лідія
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Донька Глюкози Лідія
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Донька Глюкози Лідія
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Зазначимо, що від природи Лідія має, як і у зіркової мами, світле волосся. Раніше вона намагалася наслідувати Іоновій: носила каре, дівчачі вбрання. Але недавно школярка вирішила поекспериментувати та приміряла на себе хлоп'ячий образ.
Наталія Іонова (Глюкоза) та її донька Лідія
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Донька Глюкози Лідія з подругою
Фото: instagram/idontcareaboutmyselfhaha
Наталія Іонова (Глюкоза) з чоловіком та дітьми
Фото: woman.ru
Користувачі й шанувальники мами дівчинки розійшлися відносно перетворення підлітка. Деякі похвалили її за сміливість, а інші навпаки розкритикували.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.
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