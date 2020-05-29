"Поглумився і погрожував!" Харві Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні 17-річної дівчини

Крістіна Долматова люди 14:53, 29.05.2020 Оновлено: 15:08, 29.05.2020

Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, який вже відбуває тюремне ув'язнення за сексуальні злочини, звинуватили в зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це повідомляє видання New York Daily News. За словами інсайдерів, чоловік заманив підлітка до себе в готель у 1994 році під виглядом ділової зустрічі й примусив до орального сексу, а після зґвалтував.

Харві Вайнштейн
Фото: spletnik.ru

Зазначається, що після зґвалтування дівчини, Вайнштейн перевірив її документи. Він заявив: якщо вона кому-небудь розповість про те, що трапилося – ніколи не буде зніматися в кіно, а його помічники зашкодять їй та її сім'ї.

"Тому вона боялася виступати досі", – поділився адвокат потерпілої.

Харві Вайнштейн
Фото: spletnik.ru

До речі, зараз жінка подала позов до суду проти Вайнштейна. Оскільки жертва була неповнолітньою на момент зґвалтування, термін давності злочину не має значення.

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