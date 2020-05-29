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29 травня • оновлено в 15:32
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"Поглумився і погрожував!" Харві Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні 17-річної дівчини

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Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, який вже відбуває тюремне ув'язнення за сексуальні злочини, звинуватили в зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це повідомляє видання New York Daily News. За словами інсайдерів, чоловік заманив підлітка до себе в готель у 1994 році під виглядом ділової зустрічі й примусив до орального сексу, а після зґвалтував.

Харві Вайнштейн

Харві Вайнштейн

Фото: spletnik.ru

Зазначається, що після зґвалтування дівчини, Вайнштейн перевірив її документи. Він заявив: якщо вона кому-небудь розповість про те, що трапилося – ніколи не буде зніматися в кіно, а його помічники зашкодять їй та її сім'ї.

"Тому вона боялася виступати досі", – поділився адвокат потерпілої.

Харві Вайнштейн

Харві Вайнштейн

Фото: spletnik.ru

До речі, зараз жінка подала позов до суду проти Вайнштейна. Оскільки жертва була неповнолітньою на момент зґвалтування, термін давності злочину не має значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Харви Вайнштейн
Теги
шоу-бизнес шоу
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