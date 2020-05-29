Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, який вже відбуває тюремне ув'язнення за сексуальні злочини, звинуватили в зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це повідомляє видання New York Daily News. За словами інсайдерів, чоловік заманив підлітка до себе в готель у 1994 році під виглядом ділової зустрічі й примусив до орального сексу, а після зґвалтував.

Харві Вайнштейн Фото: spletnik.ru

Зазначається, що після зґвалтування дівчини, Вайнштейн перевірив її документи. Він заявив: якщо вона кому-небудь розповість про те, що трапилося – ніколи не буде зніматися в кіно, а його помічники зашкодять їй та її сім'ї.

"Тому вона боялася виступати досі", – поділився адвокат потерпілої.

Харві Вайнштейн Фото: spletnik.ru

До речі, зараз жінка подала позов до суду проти Вайнштейна. Оскільки жертва була неповнолітньою на момент зґвалтування, термін давності злочину не має значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменній компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.

У березні 2020 року суд штату Нью-Йорка засудив Харві Вайнштейна до 23 років в'язниці. Його визнали винним у сексуальному насильстві.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.