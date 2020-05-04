Погладшала до 80 кг: як виглядала Настя Каменських до схуднення

Аліна Мельник люди 05:15, 4.05.2020

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) у понеділок, 4 травня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.

Як відомо, Насті Каменських свого часу вдалося сильно схуднути: співачка скинула майже 20 кілограмів. OBOZREVATEL пропонує згадати, якою артистка була до схуднення і як вона виглядає зараз.

Настя Каменських до і після схуднення
lux.fm

Кілька років тому Настю Каменських підозрювали в вагітності, проте компрометуючі фото з животиком артистка пояснила тим, що погладшала через ненормований робочий графік – її вага досягла 80 кг.

Врешті-решт Настя вирішила всерйоз зайнятися проблемою. Уже понад три роки Каменських живе "спортивним" життям. За допомогою дієт і занять спортом співачці вдалося скинути майже 20 кілограмів.

Настя Каменських до схуднення
golos.ua
Настя Каменських до схуднення
Pinterest
Настя Каменських до схуднення
viva.ua

Артистка навіть завела блог, у якому описувала свої труди над ідеальним тілом.

За словами Насті Каменських, схуднути їй допоміг режим дня, п'ятиразове харчування, білкова їжа з клітковиною, відмова від солодкого, розвантажувальні дні і фізична активність.

Настя Каменських до і після схуднення
Pinterest
Настя Каменських до і після схуднення
foodmenu.ru.com
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux
Настя Каменських після схуднення
instagram.com/kamenskux

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким був Потап 20 років тому і як його змінив роман з Каменських.

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