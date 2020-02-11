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11 лютого • оновлено в 17:31
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"Подумав, що повія": Maruv видала правду про знайомство з чоловіком

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Українська співачка Maruv розповіла про знайомство зі своїм чоловіком Олександром Корсуном.

Так, у гостях у STARПерцев на "Новому Радіо" артистка зізналася, що їй відразу сподобався її майбутній чоловік, і вона зрозуміла, що це її людина.

Maruv з чоловіком

Maruv з чоловіком

Instagram @maruvofficial

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"В її стилі – вульгарно!" Maruv вразила мережу пікантними фото в басейні

"Я коли свого чоловіка побачила, він мені сподобався і я відразу сказала: "Все, це моя людина". А він подумав, що я повія, коли побачив. По-перше, ми познайомилися в стриптиз-клубі. По-друге, я досить вульгарно виглядала... Але я була молода, 19 років, розуму немає. Все, що леопардове і блищить – було на мені", – згадує Maruv.

Maruv з чоловіком

Maruv з чоловіком

Instagram @maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Maruv здивувала шанувальників дивним образом. Вона показала знімок, на якому позувала в латексному костюмі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
MARUV
Місце
Україна
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