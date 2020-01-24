Подруга Самбурської і дружина Тіматі посміялися над реперами: відео

Актриса Наталя Рудова оригінально привітала свою подругу Анастасію Решетову з 24-річчям, опублікувавши спільне жартівливе відео.
У своєму Instagram-акаунті Рудова показала відеозапис, на якому подруги пародіюють реп-виконавців і сміються над специфікою риторики і рухів хіп-хоп артистів.
Дякую що цей день на зйомках кліпу, від куди і відео, і день твого народження в загальному, звів нас разом! 🤪 Люблю тебе моя @ volkonskaya.reshetova - божевільна, красива, чуйна і найніжніша і турботлива дівчинка ever !!! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Нехай все твоє життя буде наповнена світлом і любов'ю !!!! ❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉
Примітно, Анастасія Решетова зустрічається з відомим російським репером і музичним продюсером Тимуром Юнусова Тіматі і є його громадянською дружиною.
Крім того, відомо, що Наталя Рудова - подруга скандальної російської актриси Настасії Самбурської.
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