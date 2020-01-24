Подруга Самбурської і дружина Тіматі посміялися над реперами: відео

Актриса Наталя Рудова оригінально привітала свою подругу Анастасію Решетову з 24-річчям, опублікувавши спільне жартівливе відео.

У своєму Instagram-акаунті Рудова показала відеозапис, на якому подруги пародіюють реп-виконавців і сміються над специфікою риторики і рухів хіп-хоп артистів.

Примітно, Анастасія Решетова зустрічається з відомим російським репером і музичним продюсером Тимуром Юнусова Тіматі і є його громадянською дружиною.

Крім того, відомо, що Наталя Рудова - подруга скандальної російської актриси Настасії Самбурської.

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