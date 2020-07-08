Подруга померлої Фріске поділилася рідкісним фото з нею

Подруга померлої російської співачки Жанни Фріске, бізнесвумен Катя Цветова, опублікувала рідкісну фотографію з артисткою.

Відповідним знімком жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram в честь дня народження Жанни, якій 8 червня могло б виповнитися 46 років. За словами Цветової, цей кадр вона показує вперше.

"Ми б могли зараз святкувати її день народження в Москві, а може в Геленджику, як на цьому фото. Неважливо де бути, важливо, що всередині та хто поруч. Нам було поруч добре. Тому що ми дозволяли бути собі справжніми. І не тільки хорошими дівчатками з пристойних родин, а й поганими, вільними, незручними, зухвалими. Це фото виставляється вперше і воно зараз висловлює все те, що у мене всередині. Не будеш для всіх хорошою. Та й не треба. З днем народження, наша Жанна! З любов'ю і вдячністю. Твоя Кет", – написала вона.

Жанна Фріске і Катя Цветова (Instagram Каті Кольоровий)

Нагадаємо: Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Зі злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася близько двох років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, сестра покійної Жанни Фріске Наталя опублікувала зворушливий пост, в якому звернулася до 7-річного сина співачки. Так, вона привітала Платона з днем народження і написала, що сподівається: настане день і він все зрозуміє та возз'єднається з сім'єю мами.