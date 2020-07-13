Подруга Началової влаштувала фотосесію на могилі співачки і розлютила мережу
Подруга Юлії Началової Олена Метлюк розлютила користувачів мережі фото на кладовищі, де похована співачка.
Відповідними знімками жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала з квітами біля могили Началової.
"Моє життя розділилося на до та після", – прокоментувала публікацію Олена.
Користувачі мережі розкритикували Метлюк за знімки, заявивши, що так не можна позувати на кладовищі біля могили.
"Що за показуха, та ще й на кладовищі? Бог вам суддя", "До чого дожилися, фотосесію на кладовищі влаштовують. Типу люблю, пам'ятаю, сфотографувала?", "Навіщо викладати такі фото в мережу? Не розумію", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові та загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
16 березня стало відомо, що Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легень і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.