Подруга Началової влаштувала фотосесію на могилі співачки і розлютила мережу

Крістіна Долматова Люди 20:24, 13.07.2020 Оновлено: 21:14, 13.07.2020

Подруга Юлії Началової Олена Метлюк розлютила користувачів мережі фото на кладовищі, де похована співачка.

Відповідними знімками жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала з квітами біля могили Началової.

"Моє життя розділилося на до та після", – прокоментувала публікацію Олена.

Олена Метлюк на могилі Юлії Началової (Instagram Олени Метлюк)
Олена Метлюк на могилі Юлії Началової (Instagram Олени Метлюк)

Користувачі мережі розкритикували Метлюк за знімки, заявивши, що так не можна позувати на кладовищі біля могили.

"Що за показуха, та ще й на кладовищі? Бог вам суддя", "До чого дожилися, фотосесію на кладовищі влаштовують. Типу люблю, пам'ятаю, сфотографувала?", "Навіщо викладати такі фото в мережу? Не розумію", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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