Подруга Кейт Міддлтон розповіла про її непублічне життя

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці в стильних образах та демонструє бездоганні манери. Однак мало хто знає, що поза суспільного життя, представниця королівської сім'ї майже нічим не відрізняється від більшості багатодітних мам.

Такими подробицями з виданням People поділилася подруга Міддлтон. Вона також додала, що герцогиня в міру сувора зі своїми дітьми: семирічним принцом Джорджем, п'ятирічною принцесою Шарлоттою та дворічним принцом Луї.

Життя Кейт Міддлтон поза камерами

Подруга Кейт Міддлтон розповіла, що вдома герцогиня відчуває себе розслабленою. Її резиденція – це справжнє родинне гніздечко, де бігають і веселяться діти. Вона також додала, що поза камерами, герцогиня здається досить суворою мамою.

"Резиденція Кейт та Вільяма – це сімейне гніздечко, де бігають діти, перекидаючи все на своєму шляху... Тут немає місця марнославству. Коли ви бачите Кейт там, де немає камер, вона здається дуже впевненою в собі та досить суворою мамою. Якщо діти раптом починають вередувати, вона робить їм зауваження", – каже подруга.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми glamour.com

Приятелька зазначила, що в повсякденному житті Кейт Міддлтон рідко фарбується та робить зачіску. А вишуканий дизайнерський одяг дружина принца Вільяма замінює на спортивний костюм, або ж звичну та комфортну сукню з кросівками.

Кейт Міддлтон

Також герцогиня Кембриджська часто забирає своїх дітей зі школи. У разі запізнення Кейт завжди вибачається перед вчителями, перш ніж відправитися у своїх справах.

"Це звичайне життя мами, яка працює з трьома дітьми", – додала подруга Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям забирають дітей зі школи thesun.co.uk

Видання також повідомило, що Кейт Міддлтон та принц Вільям вечорами часто відправляються в ресторани або паби. Там вони обговорюють сімейне життя і дітей, проявляючи любов та турботу один до одного.

Кейт Міддлтон і принц Вільям peopletalk.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіркова візажистка Олівія Тодд розкрила секрет молодості обличчя Кейт Міддлтон. Так, за словами експертки, герцогиня Кембриджська змінила підхід до макіяжу, віддаючи перевагу більш сучасним і "освіжаючим" засобам.