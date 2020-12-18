Подруга Кейт Міддлтон розповіла про її непублічне життя

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон часто з'являється на публіці в стильних образах та демонструє бездоганні манери. Однак мало хто знає, що поза суспільного життя, представниця королівської сім'ї майже нічим не відрізняється від більшості багатодітних мам.

Такими подробицями з виданням People поділилася подруга Міддлтон. Вона також додала, що герцогиня в міру сувора зі своїми дітьми: семирічним принцом Джорджем, п'ятирічною принцесою Шарлоттою та дворічним принцом Луї.

Подруга Кейт Міддлтон розповіла, що вдома герцогиня відчуває себе розслабленою. Її резиденція – це справжнє родинне гніздечко, де бігають і веселяться діти. Вона також додала, що поза камерами, герцогиня здається досить суворою мамою.

"Резиденція Кейт та Вільяма – це сімейне гніздечко, де бігають діти, перекидаючи все на своєму шляху... Тут немає місця марнославству. Коли ви бачите Кейт там, де немає камер, вона здається дуже впевненою в собі та досить суворою мамою. Якщо діти раптом починають вередувати, вона робить їм зауваження", – каже подруга.

Приятелька зазначила, що в повсякденному житті Кейт Міддлтон рідко фарбується та робить зачіску. А вишуканий дизайнерський одяг дружина принца Вільяма замінює на спортивний костюм, або ж звичну та комфортну сукню з кросівками.

Також герцогиня Кембриджська часто забирає своїх дітей зі школи. У разі запізнення Кейт завжди вибачається перед вчителями, перш ніж відправитися у своїх справах.

"Це звичайне життя мами, яка працює з трьома дітьми", – додала подруга Міддлтон.

Видання також повідомило, що Кейт Міддлтон та принц Вільям вечорами часто відправляються в ресторани або паби. Там вони обговорюють сімейне життя і дітей, проявляючи любов та турботу один до одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіркова візажистка Олівія Тодд розкрила секрет молодості обличчя Кейт Міддлтон. Так, за словами експертки, герцогиня Кембриджська змінила підхід до макіяжу, віддаючи перевагу більш сучасним і "освіжаючим" засобам.