Подруга Іванки Трамп про її "темну сторону": зневажала бідних і могла підставити будь-кого

Шкільна подруга доньки Дональда Трампа Іванки розповіла, що в юності дівчина була дуже зарозумілою і часто поводилася по-хамськи, а також не поважала тих, чий соціальний статус був нижче, ніж у її сім'ї.

Так, Лісандра Остром, з якою Іванка разом вчилася у престижній манхеттенській школі, заявила, що дочка Трампа завжди була одержима грошима і навіть не завжди намагалася приховувати це. Одкровення Остром надрукувало видання Vanity Fair.

"Це на публіці Іванка здається чарівною, але насправді вона розбещена і схильна до снобізму. У школі вона завжди намагалася перекласти провину на інших, щоб позбавити себе від неприємностей. Одного разу Іванка намовила дівчаток задерти светри і показати груди вуличному продавцеві хот-догів із вікна школи. А коли їх застала за цим директорка, "викрутилася", хоча і була підбурювачкою, а всіх інших покарали", – поділилася Лісандра.

Також, за її словами, колись у школі з Іванкою стався курйозний випадок: дівчинка голосно пустила гази. Коли це почули однокласники, вона звинуватила в цьому однокласницю. На думку Лісандри, Іванка, як і її батько, готова "штовхнути під автобус" кого завгодно, щоб вигородити себе.

"Одного разу Іванка попросила порекомендувати їй якусь книгу. Я запропонувала їй "Падіння Імперії", де розповідається про людей робітничого класу в штаті Мен. Іванка обурилася і заявила: "І навіщо ти радиш мені читати книгу про чортових бідняків?" – додала Остром.

"Напевно, я повинна була розповісти про все це раніше, а не зараз. Зізнаюся: боялася, що мене виженуть з усіх цих привілейованих кіл манхеттенської молоді, самі розумієте. Але немає сил спостерігати за тим, як дівчисько, яке вискубувало вросле волосся на твоєму лобку, перетворюється в світоч демократії", – підсумувала Лісандра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванка Трамп осоромилася, з'явившись на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку без білизни. Вона вибрала для заходу блакитну блузку з легкої тканини, крізь яку чітко просвічувалися соски.