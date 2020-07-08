Подруга Єфремова висловилася про ДТП: він для всіх – п'яне мурло

Близька подруга російського актора Михайла Єфремова, рестораторка Тетяна Беркович відверто висловилася про смертельну ДТП, яке влаштував артист в червні 2020 на Москві.

Так, за словами жінки, Єфремов любив випити і часто вживав алкоголь, але раніше ніколи не сідав п'яним за кермо. Вона уточнила, що наразі для більшості шанувальників він став "п'яним мурлом", однак насправді артист важко переживає трагедію. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "СтарХіт".

"Те, що зараз з ним відбувається, жахливо. Він людина творчої професії, у нього зовсім інша душевна організація. Для нього ця внутрішня трагедія настільки сильна... Плюс він розгублений. Мишко дві доби не міг навіть толком говорити. А всі тут же накинулися, мовляв, не вибачається. він картає себе і буде картати до кінця своїх днів, він в дуже важкому моральному стані. Але Мишко – не запійний алкоголік", – зазначила Тетяна Беркович.

Михайло Єфремов з Тетяною Беркович і Гошею Куценко gubdaily.ru

Також, за її словами, артист важко пережив карантин через пандемію коронавірусу, і, ймовірно, через стрес почав випивати більше, ніж звичайно.

"Так, ми можемо "врізати" – оселедчик, картопелька, горілочка. Але, повірте, пляшки ніхто не носить і не здає. Люди мають хибне уявлення про нього, як про п'яницю. Так, Михайло любить випити. Ми всі любимо випити. Для Єфремова трапилася катастрофа – ти сидиш два місяці в квартирі і нічого не можеш зробити, немає роботи..." – пояснила подруга Єфремова і додала:

"Ось, уявіть, хоча не можна так робити, що в аварії загинув б не Захаров, а Михайло. По-перше, не було б такого шуму і бруду, по-друге, люди б його канонізували, усвідомили б відразу весь масштаб особистості. А сьогодні – він для всіх п'яне мурло... "

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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