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Подерв'янський прокоментував рішення Зеленського піти в політику

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Український письменник і художник Лесь Подерв'янський прокоментував чутки про те, що комік Володимир Зеленський збирається стати президентом.

Він зазначив, що політика в Україні - це "сумне г**но". Про це Подерв'янський повідомив в інтерв'ю виданню "Інформатор".

Подерв'янський прокоментував рішення Зеленського піти в політику
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На питання журналіста чи не було у нього самого бажання піти в політику, як Володимир Зеленський, він відповів, що зробив би це.

"Я б пішов, якби не одне "але". Просто політика, навіть у веселій країні Україні - це "сумне г**но". Я помітив одну річ. У політику в Україні зазвичай ідуть люди, що не відбулися у своїй основній професії. Можливо, це не стосується бізнесу. Бізнес - це не професія, а стан душі, хоча я можу помилятися. А професіонал, який відчуває кайф від своєї професії, її ні на що не проміняє. Я не можу собі уявити великих політиків, які поміняли свою спеціальність. Наприклад, Цезаря, Наполеона. Вони були військовими і вони кайфували від війни. А так, щоб працював весь час хорошим слюсарем-сантехніком, кайфував від своєї роботи, а тут раптом - пішов у політику. Щось не складається", - говорить художник.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лесь Подерв'янський розповів про майбутнє України.

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лазорко оксана
лазорко оксана
Краще, мабуть, і не скажеш. Можливо - Леся в президенти? Уявіть промови!!!!!
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Вва Вадим
Вва Вадим
Найперше єврей зеленський нехай в зсу відслужить Потім райдержадміністрація Потім облдержадміністрація Потім міністерство культури а вже потім і в президенти якщо буде результат роботи
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