МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Почули постріл: панахида по реперу Nipsey Hussle обернулася панікою і тиснявою

892Читати матеріал російською

У Лос-Анджелесі на панахиді по американському реперу Nipsey Hussle (Ерміас Асгедом), який загинула 1 квітня, сталася тиснява.

Як повідомляє видання ABC News, сотні людей зібралися біля меморіалу, організованого біля місця, де музикант був смертельно поранений. У якийсь момент пролунав гучний звук, який шанувальники репера прийняли за постріл. Це викликало паніку у натовпі, і близько 300 чоловік кинулися бігти в різні боки.

Почули постріл: панахида по реперу Nipsey Hussle обернулася панікою і тиснявою

Nipsey Hussle (Ерміас Асгедом)

Фото: ABC News

Новини
У США на вечірці застрелили відомого репера: що відомо

Зазначається, що в результаті тисняви постраждали 19 осіб. Вони були доставлені в лікарні з різними травмами. Двоє людей отримали критичні травми, ще двоє серйозні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на неділю, 3 лютого, стало відомо про смерть відомого російського репера Децла. Так, 35-річний Кирило Тлумацький (справжнє ім'я музиканта) помер після виступу на закритій вечірці в гримерці клубу.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки