Почули постріл: панахида по реперу Nipsey Hussle обернулася панікою і тиснявою

У Лос-Анджелесі на панахиді по американському реперу Nipsey Hussle (Ерміас Асгедом), який загинула 1 квітня, сталася тиснява.

Як повідомляє видання ABC News, сотні людей зібралися біля меморіалу, організованого біля місця, де музикант був смертельно поранений. У якийсь момент пролунав гучний звук, який шанувальники репера прийняли за постріл. Це викликало паніку у натовпі, і близько 300 чоловік кинулися бігти в різні боки.

Nipsey Hussle (Ерміас Асгедом) Фото: ABC News

Зазначається, що в результаті тисняви постраждали 19 осіб. Вони були доставлені в лікарні з різними травмами. Двоє людей отримали критичні травми, ще двоє — серйозні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на неділю, 3 лютого, стало відомо про смерть відомого російського репера Децла. Так, 35-річний Кирило Тлумацький (справжнє ім'я музиканта) помер після виступу на закритій вечірці в гримерці клубу.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!