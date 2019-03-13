"Починає нудити": Брежнєва порівняла популярне жіноче заняття з тортурами

Відома співачка і актриса Віра Брежнєва зізналася, що терпіти не може займатися шопінгом, на відміну від багатьох жінок.

Про це вона розповіла в інтерв'ю в програмі "Слава +", уточнивши, що популярне жіноче заняття для неї, як тортури (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Останнє проведення часу, що може бути у мене в списку в якомусь місті – це шопінг. Можливо його навіть і не буде в списку. Виняток тільки, якщо мені реально щось потрібно. Припустимо, я забула шкарпетки, мені терміново потрібно піти і купити", – зізналася вона.

Віра Брежнєва instagram

Вона розповіла, що якби не обов'язки у роботі стежити за зовнішнім виглядом, то ходила б, як індус, в одному одязі.

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"У мене починає крутитися голова в магазинах, мене починає нудити, я не можу там знаходиться. Я якщо і ходжу заради дітей, для мене це те саме, що й тортури. Я помітила, що й діти не так сильно люблять, але доводиться все одно", – додала співачка.

За словами Брежнєвої, її молодша дочка любить ходити за канцтоварами, а старша ходить по магазинах без матері. Вона живе і навчається в Америці. А сама співачка вважає за краще продуктові магазини та аптеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Брежнєва розповіла про свої комплекси, які вдалося подолати. Вона також зізналася, що є скромною людиною і вважає це пороком.

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