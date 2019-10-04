"Почав пхати язика": Бузова поділилася інтимними подробицями

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова поностальгувала щодо першого поцілунку, розповівши, як це було бридко.
Відповідними одкровеннями перед дітьми зірка поділилася в новому випуску "Питання дорослому" із Катериною Варнавою (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
За словами Бузової, перший поцілунок у неї стався у 13 років з хлопчиком, який наполегливо за нею всюди ходив.
Ольга Бузова розповіла про чужий язик у неї в роті
скріншот
"Це було жахливо! У нас був хлопчик, Віталік, байкер. Він все за мною ходив і гуляти пропонував. Він мені взагалі не подобався. Подобався тоді хлопчик – литовець. Він затягнув мене під балкон, щось хотів показати. Я, природно, дурою набитою тоді була. І пішла за ним. Він просто взяв моє обличчя, губами до мого рота і почав пхати туди язика. Уявляєте, фу!" – поділилася Бузова.
Вона зазначила, що навіть не зрозуміла, що тоді сталося, адже у фільмах цей момент показується зовсім інакше.
"Він у мене відбив всяке бажання підходити до чоловіків. Після цього у мене з'явився хлопець, з яким ми спочатку довго-довго ходили за ручку, тільки за ручку", – додала співачка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузова осоромилася. У співачки роз'їхалися ноги на слизькій підлозі, через що вона ледь не сіла на небезпечний шпагат.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал