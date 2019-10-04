"Почав пхати язика": Бузова поділилася інтимними подробицями

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова поностальгувала щодо першого поцілунку, розповівши, як це було бридко.

Відповідними одкровеннями перед дітьми зірка поділилася в новому випуску "Питання дорослому" із Катериною Варнавою (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Бузової, перший поцілунок у неї стався у 13 років з хлопчиком, який наполегливо за нею всюди ходив.

Ольга Бузова розповіла про чужий язик у неї в роті скріншот

"Це було жахливо! У нас був хлопчик, Віталік, байкер. Він все за мною ходив і гуляти пропонував. Він мені взагалі не подобався. Подобався тоді хлопчик – литовець. Він затягнув мене під балкон, щось хотів показати. Я, природно, дурою набитою тоді була. І пішла за ним. Він просто взяв моє обличчя, губами до мого рота і почав пхати туди язика. Уявляєте, фу!" – поділилася Бузова.

Вона зазначила, що навіть не зрозуміла, що тоді сталося, адже у фільмах цей момент показується зовсім інакше.

"Він у мене відбив всяке бажання підходити до чоловіків. Після цього у мене з'явився хлопець, з яким ми спочатку довго-довго ходили за ручку, тільки за ручку", – додала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузова осоромилася. У співачки роз'їхалися ноги на слизькій підлозі, через що вона ледь не сіла на небезпечний шпагат.

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