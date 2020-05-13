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14 травня • оновлено в 17:18
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"Почав душити": стало відомо про жорстоке поводження Башарова з вагітною дружиною

6.6т
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Колишня дружина російського актора Марата Башарова Єлизавета Шевиркова розповіла, що вперше чоловік побив її чотири роки тому. Тоді вона була на третьому місяці вагітності.

За її словами, в той день артист напився і влаштував скандал. Про це Шевиркова розповіла в ефірі шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".

"Почав душити": стало відомо про жорстоке поводження Башарова з вагітною дружиною
"До цього він завжди атакував мене психологічно: "Ти така, ти сяка, ти завагітніла – тепер я мучуся з тобою, ти негарна, взагалі люблю іншу". Мені хотілося вірити, що це п'яна маячня. Тому що на ранок він говорив, що нікого рідніше дочки Амелі, мене і майбутнього малюка у нього немає. Одного разу, коли все це почалося вчергове, я взяла з полиці склянку води і облила його. Це було фатальною помилкою. Він почав душити. Мені вдалося втекти в іншу кімнату", – розповіла жінка.

Після цього інциденту Шевиркова довго не розмовляла з Маратом, але актор вибачився. У підсумку вона пішла на поступки, але відразу після народження сина побиття почали повторюватися.

Раніше, Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковою. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачуючи його в тому, що він напився при хлопчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Марат Башаров
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Джонсон Саймон Ф.
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Кому интересны пьяные разборки кокошных животных?
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