Колишня дружина російського актора Марата Башарова Єлизавета Шевиркова розповіла, що вперше чоловік побив її чотири роки тому. Тоді вона була на третьому місяці вагітності.

За її словами, в той день артист напився і влаштував скандал. Про це Шевиркова розповіла в ефірі шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".

"До цього він завжди атакував мене психологічно: "Ти така, ти сяка, ти завагітніла – тепер я мучуся з тобою, ти негарна, взагалі люблю іншу". Мені хотілося вірити, що це п'яна маячня. Тому що на ранок він говорив, що нікого рідніше дочки Амелі, мене і майбутнього малюка у нього немає. Одного разу, коли все це почалося вчергове, я взяла з полиці склянку води і облила його. Це було фатальною помилкою. Він почав душити. Мені вдалося втекти в іншу кімнату", – розповіла жінка.

Після цього інциденту Шевиркова довго не розмовляла з Маратом, але актор вибачився. У підсумку вона пішла на поступки, але відразу після народження сина побиття почали повторюватися.

Раніше, Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковою. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачуючи його в тому, що він напився при хлопчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!