Почалося друге засідання суду у справі ДТП Єфремова: під будівлею зібрався агресивний натовп
У Пресненському суді Москви почалося друге засідання у справі російського актора Михайла Єфремова, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками.
Перше засідання, за підсумком якого артист відмовився визнавати свою провину, відбулося 5 серпня і тривало більш ніж 6 годин. Читайте всі подробиці в матеріалі. OBOZREVATEL стежить за подіями другого слухання у справі ДТП з Єфремовим (відео дивіться в кінці новини).
Засідання почалося о 10:00 за Москвою. Актор разом зі своїм адвокатом Ельманом Пашаєвим прибули до будівлі Пресненського суду заздалегідь.
Також під будівлею зібрався натовп людей. Одні з них скандують "Невинний!", інші ж висловлюють невдоволення тим, що Єфремов заявив, що нібито нічого не пам'ятає з подій в день ДТП.
"Не згадали, як виходили з машини?" – викрикують в натовпі.
Дивіться також відеотрансляцію засідання суду:
Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишного масла і гашиш.
Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один в своєму автомобілі на момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною, Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.