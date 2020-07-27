Почалися зйомки "Супер Топмодель по-українськи": які випробування чекають учасниць. Ексклюзив

Стартували зйомки Суперсезона головного модельного реаліті країни "Топмодель по-українськи" (Новий канал).

Ведуча Алла Костромічова і експерти Соня Плакидюк та Сергій Нікітюк зібралися разом, щоб вибрати кращу серез кращих учасниць попередніх сезонів проекту. OBOZREVATEL дізнався ексклюзивні деталі про майбутній Суперсезон "ТМПУ".

Сергій Нікітюк, Алла Костромічова і Соня Плакидюк Пресслужба Нового каналу

Так, дівчат чекає непроста битва за тріумфальне повернення, адже при програші їм доведеться розпрощатися з мрією.

У Суперсезоні вимоги до випробувань підвищилися, адже дівчата вже не вперше беруть участь в проекті.

Даша Майстренко (фіналістка третього сезону реаліті) Пресслужба Нового каналу

"У нас є три критерії до випробувань: перший – соціальна місія, другий – видовищність, третій – наближеність до умов роботи в модельній індустрії", – розкрив карти креативний продюсер "Супер Топмоделі по-українськи" Станіслав Бондар.

Детальніше про перший критерій: в Суперсезоні моделям дадуть право висловити свою соціальну позицію і використовувати вже наявну популярність, щоб змінити світ на краще.

Настя Панова (учасниця першого сезону ТМПУ) Пресслужба Нового каналу

"Лос-Анджелес став першим містом, який заборонить продаж хутра. Але щоб до цього дійти, було докладено дуже багато зусиль. Наприклад, Карл Лагерфельд робив кутюрну колекцію Chanel, яка повністю відповідала вимогам eco - friendly, все хутро на подіумі було штучним. Тренд підхопили моделі і на власному прикладі показали, що життя тварин важливіше краси і комфорту. Наше завдання – донести всім ідею кращого майбутнього", – пояснив Станіслав.

Софі Берідзе (учасниця ТМПУ-2) Пресслужба Нового каналу

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча проекту "Топмодель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова розповіла, як боротися із зайвою вагою. Також українська супермодель розкрила секрет, як одягатися стильно і при цьому не захаращувати свій гардероб.