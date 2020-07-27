Почалися зйомки "Супер Топмодель по-українськи": які випробування чекають учасниць. Ексклюзив
Стартували зйомки Суперсезона головного модельного реаліті країни "Топмодель по-українськи" (Новий канал).
Ведуча Алла Костромічова і експерти Соня Плакидюк та Сергій Нікітюк зібралися разом, щоб вибрати кращу серез кращих учасниць попередніх сезонів проекту. OBOZREVATEL дізнався ексклюзивні деталі про майбутній Суперсезон "ТМПУ".
Так, дівчат чекає непроста битва за тріумфальне повернення, адже при програші їм доведеться розпрощатися з мрією.
У Суперсезоні вимоги до випробувань підвищилися, адже дівчата вже не вперше беруть участь в проекті.
"У нас є три критерії до випробувань: перший – соціальна місія, другий – видовищність, третій – наближеність до умов роботи в модельній індустрії", – розкрив карти креативний продюсер "Супер Топмоделі по-українськи" Станіслав Бондар.
Детальніше про перший критерій: в Суперсезоні моделям дадуть право висловити свою соціальну позицію і використовувати вже наявну популярність, щоб змінити світ на краще.
"Лос-Анджелес став першим містом, який заборонить продаж хутра. Але щоб до цього дійти, було докладено дуже багато зусиль. Наприклад, Карл Лагерфельд робив кутюрну колекцію Chanel, яка повністю відповідала вимогам eco - friendly, все хутро на подіумі було штучним. Тренд підхопили моделі і на власному прикладі показали, що життя тварин важливіше краси і комфорту. Наше завдання – донести всім ідею кращого майбутнього", – пояснив Станіслав.
Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча проекту "Топмодель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічова розповіла, як боротися із зайвою вагою. Також українська супермодель розкрила секрет, як одягатися стильно і при цьому не захаращувати свій гардероб.