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Почалася інтоксикація: з'явилися нові подробиці про стан Алібасова

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Відомий російський продюсер Барі Алібасов потребує тривалого лікування через четвертий ступінь опіків шлунка, який він придбав, ковтнувши токсичну рідину.

Таку думку висловив лікар Віктор Шилов в коментарі "РІА Новини", поділившись новими даними про стан потерпілого.

За його словами, з таким опіком та інтоксикацією можна впоратися і за місяць, але наслідки можуть позначатися набагато довше. Будь-яке отруєння такою рідиною – це реанімаційний діагноз.

Барі Алібасов у реанімації

Барі Алібасов у реанімації

Каже Москва (фото PR-агентства "Червоне Слово")

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Лікар підкреслив, що у пацієнта починається загальна інтоксикація, оскільки рідина всмоктується в кров. У зв'язку з цим спочатку Алібасовим зайнялися токсикологи, а після можливе втручання хірургів.

"Опік хімічний ... класичний, з набряком, з болем. Іноді там загрожує, якщо важке отруєння, то і ... перфорація. Вони можуть перекрити стравохід. Там треба буде або робити хірургічну операцію, або інші методи є, в залежності від ступеня тяжкості", – розповів Шилов, пояснивши, що четвертий ступінь означає проникнення практично через всі тканини органу, тому потребує відносно довгого лікування.

Він додав, що наслідки залежать від місця опіку, і від того, як зроблено операцію. Крім того, лікарі мають дізнатися, чи є у потерпілого інші захворювання.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Instagram @ alibasov_nana

Барі Алібасов в ресторані "Розмарин"

Барі Алібасов в ресторані "Розмарин"

Instagram @ alibasov_nana

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований в Москві. Лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб з водою і отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Незважаючи на серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі й навіть намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти. Продюсер міг дихати самостійно.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
отруєнняшоу-бизнеслікаріНовини Росії
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