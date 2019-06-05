Почалася інтоксикація: з'явилися нові подробиці про стан Алібасова

Відомий російський продюсер Барі Алібасов потребує тривалого лікування через четвертий ступінь опіків шлунка, який він придбав, ковтнувши токсичну рідину.

Таку думку висловив лікар Віктор Шилов в коментарі "РІА Новини", поділившись новими даними про стан потерпілого.

За його словами, з таким опіком та інтоксикацією можна впоратися і за місяць, але наслідки можуть позначатися набагато довше. Будь-яке отруєння такою рідиною – це реанімаційний діагноз.

Барі Алібасов у реанімації Каже Москва (фото PR-агентства "Червоне Слово")

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Лікар підкреслив, що у пацієнта починається загальна інтоксикація, оскільки рідина всмоктується в кров. У зв'язку з цим спочатку Алібасовим зайнялися токсикологи, а після можливе втручання хірургів.

"Опік хімічний ... класичний, з набряком, з болем. Іноді там загрожує, якщо важке отруєння, то і ... перфорація. Вони можуть перекрити стравохід. Там треба буде або робити хірургічну операцію, або інші методи є, в залежності від ступеня тяжкості", – розповів Шилов, пояснивши, що четвертий ступінь означає проникнення практично через всі тканини органу, тому потребує відносно довгого лікування.

Він додав, що наслідки залежать від місця опіку, і від того, як зроблено операцію. Крім того, лікарі мають дізнатися, чи є у потерпілого інші захворювання.

Барі Алібасов Instagram @ alibasov_nana

Барі Алібасов в ресторані "Розмарин" Instagram @ alibasov_nana

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований в Москві. Лікарі почали боротися за життя ще в машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб з водою і отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Як з'ясували лікарі, він отримав четвертий ступінь опіку шлунка. Незважаючи на серйозний діагноз, Алібасов вранці був при тямі й навіть намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти. Продюсер міг дихати самостійно.

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