Побиту в Туреччині Кирилюк зацькували через "брехню": дівчина могла спровокувати бійку

У мережі розгорілися суперечки через побиття української моделі Дар'ї Кирилюк на курорті в Туреччині. Так, багато користувачів назвали брехнею її заяву про бійку з охороною пляжу Момо. Також з'явилася інформація, що постраждалі могли самі спровокувати бійку – нібито вони були п'яні і кидалися льодом в відвідувачів бару на пляжі.

Більш того, на Instagram-сторінці одного з турецьких видань з'явилося відео, де Кирилюк нібито б'є її хлопець, з яким вона разом відпочивала (дивіться ролик в кінці новини).

"Модель Дар'я Кирилюк заявила, що її побили на пляжі Момо, куди вона вирушила в Чешме. Після цього оголошення в соціальні мережі потрапило відео з тогго пляжу, зняте камерами спостереження. Джерела заявили: Кирилюк була побита своїм хлопцем. Ця проблема не має нічого спільного з пляжем Момо", – вказали під роликом.

Дар'ю Кирилюк звинуватили у брехні Instagram Snobmagazin

На кадрах видно, що дівчину б'є один хлопець, а не група охоронців. Біля них немає інших людей, при цьому Кирилюк заявляла, що охорона побила також її трьох подруг. Однак не показані обличчя героїв відео. Отже, на ньому можуть бути зображені інші люди.

У коментарях під постом Дар'ї Кирилюк також розгорнулися дискусії. Багато фолловерів підтримали дівчину, проте велика кількість людей гостро її засудили. Модель звинуватили у брехні – коментатори переконані, що таким чином вона привертає до себе увагу.

"Я турецька жінка і подорожую по всьому світу. Я ніколи не бачила такого роду насильства в Туреччині у барах, на дискотеках та в нічних клубах. Дуже грубо використовувати фразу "країна-л*йно". Те ж саме може трапитися в будь-який інший країні. Якщо тобі не подобається – не приїжджай. Ніхто не запрошує тебе до Туреччини. Запитай себе, чому так трапилося", – відзначили в коментарях.

Instagram Дар'ї Кирилюк

На думку інших, Кирилюк та її компанія могли самі спровокувати охоронців.

"Я живу в Туреччині вже 5 років, і всі працівники турецьких ресторанів дуже ввічливі, і ніколи б такого не зробили! Ви кидалися льодом і були п'яні, вас попросили перестати, але ви не послухали. Почалася бійка, і не відомо хто там тебе вдарив. У тебе там тільки маленька ранка над оком, і кров, яку ти розтерла по всьому обличчю", – відреагували користувачі мережі.

Instagram Дар'ї Кирилюк

Також деякі відзначили, що подібні інциденти на зазначеній локації не могли відбуватися, але навіть якщо це і трапилося – то модель не мала розповідати про це в соціальних мережах, надаючи тільки думку однієї сторони.

"Ви не маєте права псувати країну таким чином, просто розповідаючи про подію в односторонньому порядку і охарактеризувавши цим всю Туреччину. Ви повинні вказати, що відбувалося до і після події. Абсолютно всі різновиди насильства неприпустимі, але чому все описано в односторонньому форматі, чи є ще інша сторона? В іншому випадку ви не можете чекати справедливості", – звернулися коментатори до моделі.

Instagram Дар'ї Кирилюк

"Я живу в Туреччині 6 років, і багато разів ми їздили в Чешме на канікули. Ніколи я не бачила такого, дуже безпечно. Можливо, це ви припустилися якихось помилок? А пляж Момо – особливе місце, тут неможливо потрапити в неприємності" , – додали інші.

Instagram Дар'ї Кирилюк

Сама ж Дар'я Кирилюк відповіла хейтерам, заявивши, що адміністрація пляжу Момо, де її побили, поки відмовилася надати записи з камер відеоспостереження.

"Ганьба вам, брехуни! Ми хочемо, щоб записи з камери були надані сьогодні! Те, що пляжний клуб Moмo не хоче віддавати їх, означає, що їм є що приховувати від людей. І вони винні! Я люблю Туреччину і це прекрасна країна, але дуже сумно, що подібне може статися в 21-м столітті!" – зазначила Кирилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турецькому курорті Чешме охорона пляжу побила відому українську модель Дар'ю Кирилюк, разом з нею також постраждали її друзі та хлопець. Читайте подробиці про те, хто така Дар'я Кирилюк.