Побиття української моделі в Туреччині обросло різними версіями. Подробиці скандалу

У Туреччині на курорті Чешме 24-річну українську модель Дар'ю Кирилюк нібито побила охорона пляжного клубу "Момо". На підтвердження цього дівчина опублікувала фото з закривавленим обличчям, поставивши хештег "зупинімо насильство проти жінок".

Але в цій історії виявилося не все так однозначно. OBOZREVATEL зібрав основні версії події, деякі з яких повністю суперечать одна одній.

"Я не хочу мовчати"

З огляду на сторінку Кирилюк в Instagram, яка останній час жила в США і Європі, на відпочинок вона прилетіла в кінці липня зі своїм бойфрендом, зупинилися на віллі в селі Алачачаті. З початку своєї відпустки дівчина писала, що Туреччина – найгостинніша країна, а вже через тиждень опублікувала знімок закривавленого обличчя, повідомивши, що її побили.

Подробицями інциденту Дарина не поділилася ні в дописі, ні додатково в інтерв'ю, яке дала пізніше українському телеканалу. Причину конфлікту вона назвати не може, мовляв, усе сталося блискавично. "Наш друг розмовляє з охоронцем, він його б'є, той падає й вимикається. Мій хлопець намагається їх роз'єднати, і тут підбігають ще 10 охоронців. Охорона била і нас, дівчат, хоча ми в конфлікт не втручалися. Ми сіли в машину на заднє сидіння і цей же охоронець заліз і з переднього б'є мені в обличчя ще раз", – зазначила дівчина.

Допис про побиття зібрав рекордні для сторінки моделі 119 тисяч лайків і майже 10 тисяч коментарів. Колеги співчували, багато хто вимагав надати подробиці того, що сталося. OBOZREVATEL теж попросив подруг Дар'ї прокоментувати інцидент, але на момент виходу матеріалу ніхто з них не відповів.

Чимало людей у коментарях не стали на сторону моделі, пояснюючи тим, що охорона пляжу або готелю просто так ніколи не буде бити відпочивальників. За словами нібито свідків, компанія Дар'ї була п'яна й порушувала порядок.

"Ви кидалися льодом і були п'яні, вас попросили перестати кидатися льодом, але ви не послухали. Почалася бійка, і невідомо, хто там тебе вдарив", – написав підписник моделі Еightsuu під її постом про побиття.

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

"Чи не могли б ви надати докази, що підтверджують ваше звинувачення? Ми все ще чекаємо. Нам потрібно виправдання, а не фотографія, на якій один знімок із вашим селфі на одній стороні, а інший – із подряпаним обличчям і кров'ю на руці. Абсолютно неприпустимо вказувати на людей, які заробляють на хліб. Будь ласка, надайте конкретні докази вашого звинувачення. І, будь ласка, не терпіть ніякого насильства з боку хлопця", – попросив користувач під ніком Вanusmiley.

Модель побив її хлопець?

За другою версією, Дар'ю побив її хлопець, а тепер вона намагається перекласти відповідальність на охорону пляжу. Підкріпили цю версію турецькі ЗМІ, опублікувавши хвилинне відео з вілли, яку в Ізмірі орендувала компанія. На кадрах видно двох чоловіків і дівчину, які ходять навколо ще однієї дівчини, котра лежить на землі.

Сама Дар'я підтверджує справжність відео, але категорично заперечує версію побиття. "Це відео знято після того, як ми приїхали додому. У мене була панічна атака після того, що сталося, всі мене заспокоювали. Але якраз на тому знятому фрагменті мого хлопця немає, це його водій", – уточнила вона.

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем на відпочинку Instagram Дар'ї Кирилюк

За третьою версією, нібито компанія моделі побилася з іншими відпочивальниками, а охорона пляжу просто рознімала бійку.

Ну, і остання – багато коментаторів стверджують, що Дарина розтерла кров по обличчю й піариться заради популярності.

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

"Дуже шкода, що спроби привернути увагу дівчини до інциденту й захистити себе викликали в декого нездорову реакцію. Замість того щоб підтримувати – звинувачення в тому, що, мовляв, піар на подію, робиш собі фоловерів і, як зазвичай, сама винна". Підносити руку на слабкого, на жінку, а потім морально принижувати в коментарях, – бич не тільки турецького, українського, а загалом сучасного суспільства", – заступилася за Дар'ю директорка конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Як вам не соромно?

Наступного дня після інциденту Дарина у своєму дописі ще раз категорично спростувала версію побиття хлопцем, додавши до нього знімок, на якому цілує його. Також вона закликала співробітників пляжу опублікувати відеозаписи з камер. "Ганьба вам, брехуни! Ми хочемо, щоб стрічки з камери Мomodalyan було випущено! Те, що пляжний клуб не хоче, означає, що їм є що приховувати від людей. І вони винні! Я люблю Туреччину і це чудова країна, але дуже сумно, що щось подібне може статися в 21-му столітті!" – зазначила модель.

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем нібито після побиття Instagram Дар'ї Кирилюк

Кирилюк та її друзі подали кримінальну скаргу до поліцейської дільниці Чешме, а турецькі ЗМІ повідомили, що влада затримала людину з приводу інциденту, але після допиту відпустила. У самому Momo Beach оприлюднили заяву, в якій категорично заперечують свою причетність до інциденту. "На автостоянці нашого розважального закладу сталася бійка між "двома різними групами", а наші працівники намагалися їх розборонити", – сказано в ньому.

На конфлікт відреагував міністр культури Туреччини

Інцидент із українською моделлю буквально підірвав усе турецькі ЗМІ. У своєму Twitter його прокоментував навіть міністр культури Мехмет Нурі Ерсой. "Жахливий напад, і він не повинен відбуватися в туристичному місці, особливо щодо жінки... Цей неприйнятний безладний інцидент нікому не зійде з рук", – запевнив він.

Пізніше Дар'я подякувала всім за підтримку й висловила впевненість, що винні будуть покарані. Подробиць інциденту, а головне його причин, вона не вказала досі.