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Побиття української моделі в Туреччині обросло різними версіями. Подробиці скандалу

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Люди
23,2 т.

  • 31 липня на турецькому пляжі "Момо" охорона закладу нібито побила українську модель Дар'ю Кирилюк

  • Дівчина стверджує, що на неї і друзів напали, але причин конфлікту досі не повідомила

  • За однією з версій, Кирилюк міг побити її ж хлопець, але сама дівчина це категорично заперечує

  • Інцидент прокоментував і міністр культури Туреччини, запевнивши, що "він нікому не зійде з рук"

Побиття української моделі в Туреччині обросло різними версіями. Подробиці скандалу

Українську модель побили в Туреччині.

У Туреччині на курорті Чешме 24-річну українську модель Дар'ю Кирилюк нібито побила охорона пляжного клубу "Момо". На підтвердження цього дівчина опублікувала фото з закривавленим обличчям, поставивши хештег "зупинімо насильство проти жінок".

Але в цій історії виявилося не все так однозначно. OBOZREVATEL зібрав основні версії події, деякі з яких повністю суперечать одна одній.

"Я не хочу мовчати"

З огляду на сторінку Кирилюк в Instagram, яка останній час жила в США і Європі, на відпочинок вона прилетіла в кінці липня зі своїм бойфрендом, зупинилися на віллі в селі Алачачаті. З початку своєї відпустки дівчина писала, що Туреччина – найгостинніша країна, а вже через тиждень опублікувала знімок закривавленого обличчя, повідомивши, що її побили.

Подробицями інциденту Дарина не поділилася ні в дописі, ні додатково в інтерв'ю, яке дала пізніше українському телеканалу. Причину конфлікту вона назвати не може, мовляв, усе сталося блискавично. "Наш друг розмовляє з охоронцем, він його б'є, той падає й вимикається. Мій хлопець намагається їх роз'єднати, і тут підбігають ще 10 охоронців. Охорона била і нас, дівчат, хоча ми в конфлікт не втручалися. Ми сіли в машину на заднє сидіння і цей же охоронець заліз і з переднього б'є мені в обличчя ще раз", – зазначила дівчина.

Допис про побиття зібрав рекордні для сторінки моделі 119 тисяч лайків і майже 10 тисяч коментарів. Колеги співчували, багато хто вимагав надати подробиці того, що сталося. OBOZREVATEL теж попросив подруг Дар'ї прокоментувати інцидент, але на момент виходу матеріалу ніхто з них не відповів.

Чимало людей у коментарях не стали на сторону моделі, пояснюючи тим, що охорона пляжу або готелю просто так ніколи не буде бити відпочивальників. За словами нібито свідків, компанія Дар'ї була п'яна й порушувала порядок.

"Ви кидалися льодом і були п'яні, вас попросили перестати кидатися льодом, але ви не послухали. Почалася бійка, і невідомо, хто там тебе вдарив", – написав підписник моделі Еightsuu під її постом про побиття.

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

"Чи не могли б ви надати докази, що підтверджують ваше звинувачення? Ми все ще чекаємо. Нам потрібно виправдання, а не фотографія, на якій один знімок із вашим селфі на одній стороні, а інший – із подряпаним обличчям і кров'ю на руці. Абсолютно неприпустимо вказувати на людей, які заробляють на хліб. Будь ласка, надайте конкретні докази вашого звинувачення. І, будь ласка, не терпіть ніякого насильства з боку хлопця", – попросив користувач під ніком Вanusmiley.

Модель побив її хлопець?

За другою версією, Дар'ю побив її хлопець, а тепер вона намагається перекласти відповідальність на охорону пляжу. Підкріпили цю версію турецькі ЗМІ, опублікувавши хвилинне відео з вілли, яку в Ізмірі орендувала компанія. На кадрах видно двох чоловіків і дівчину, які ходять навколо ще однієї дівчини, котра лежить на землі.

Сама Дар'я підтверджує справжність відео, але категорично заперечує версію побиття. "Це відео знято після того, як ми приїхали додому. У мене була панічна атака після того, що сталося, всі мене заспокоювали. Але якраз на тому знятому фрагменті мого хлопця немає, це його водій", – уточнила вона.

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем на відпочинку

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем на відпочинку Instagram Дар'ї Кирилюк

За третьою версією, нібито компанія моделі побилася з іншими відпочивальниками, а охорона пляжу просто рознімала бійку.

Ну, і остання – багато коментаторів стверджують, що Дарина розтерла кров по обличчю й піариться заради популярності.

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

Скриншот зі сторінки Дар'ї Кирилюк

"Дуже шкода, що спроби привернути увагу дівчини до інциденту й захистити себе викликали в декого нездорову реакцію. Замість того щоб підтримувати – звинувачення в тому, що, мовляв, піар на подію, робиш собі фоловерів і, як зазвичай, сама винна". Підносити руку на слабкого, на жінку, а потім морально принижувати в коментарях, – бич не тільки турецького, українського, а загалом сучасного суспільства", – заступилася за Дар'ю директорка конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

Як вам не соромно?

Наступного дня після інциденту Дарина у своєму дописі ще раз категорично спростувала версію побиття хлопцем, додавши до нього знімок, на якому цілує його. Також вона закликала співробітників пляжу опублікувати відеозаписи з камер. "Ганьба вам, брехуни! Ми хочемо, щоб стрічки з камери Мomodalyan було випущено! Те, що пляжний клуб не хоче, означає, що їм є що приховувати від людей. І вони винні! Я люблю Туреччину і це чудова країна, але дуже сумно, що щось подібне може статися в 21-му столітті!" – зазначила модель.

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем нібито після побиття

Дар'я Кирилюк зі своїм хлопцем нібито після побиття Instagram Дар'ї Кирилюк

Кирилюк та її друзі подали кримінальну скаргу до поліцейської дільниці Чешме, а турецькі ЗМІ повідомили, що влада затримала людину з приводу інциденту, але після допиту відпустила. У самому Momo Beach оприлюднили заяву, в якій категорично заперечують свою причетність до інциденту. "На автостоянці нашого розважального закладу сталася бійка між "двома різними групами", а наші працівники намагалися їх розборонити", – сказано в ньому.

На конфлікт відреагував міністр культури Туреччини

Інцидент із українською моделлю буквально підірвав усе турецькі ЗМІ. У своєму Twitter його прокоментував навіть міністр культури Мехмет Нурі Ерсой. "Жахливий напад, і він не повинен відбуватися в туристичному місці, особливо щодо жінки... Цей неприйнятний безладний інцидент нікому не зійде з рук", – запевнив він.

Пізніше Дар'я подякувала всім за підтримку й висловила впевненість, що винні будуть покарані. Подробиць інциденту, а головне його причин, вона не вказала досі.

Туреччинапобили українця
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