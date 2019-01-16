Побиття дружини Прилучного: у справі з'явився новий поворот

У поліції підтвердили, що 28 грудня виїжджали на виклик щодо побиття дружини актора Павла Прилучного Агати Муценіеце в Підмосков'ї.

Як повідомляє "СтарХіт", таку інформацію надали представники правоохоронних органів у відповідь на запит про те, що трапилос.

"Увечері, 28 грудня, на пульт чергового надійшло повідомлення від дівчини, яка розповіла, що на сусідній ділянці в селищі Трувіль чоловік б'є свою дружину. Співробітники поліції, які прибули на місце, провели бесіду з чоловіком і жінкою. Остання відмовилася писати заяву на чоловіка", – йдеться в повідомленні.

При цьому, сама Агата всіляко заперечувала, що чоловік її бив. Вона розповіла журналістам, що в її родині все добре.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце instagram

"Ой, припиніть, у сина день народження, ми з Павлом разом. Все добре", – говорила Муценіеце 12 січня, коли її просили прокоментувати чутки.

Агата вперше за довгий час змінила імідж, наростивши волосся. Через це фанати припустили, що таким чином дружина Прилучного реагує на проблеми в особистому житті.

"Повністю оновлююся! Новий рік, нова я, нове життя", – показала вона знімок в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно з'явилася інформація, що Прилучний побив Муценіеце напередодні Нового року, після чого закрив дружину вдома і не випускав.

Ці дані спростувала піар-менеджер пари, назвавши її брудом. Сама Муценіеце опублікувала несподіване фото з чоловіком.

Пізніше вона прокоментувала чутки про побиття в саркастичній манері.

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