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Побиття дружини Прилучного: у справі з'явився новий поворот

3.7тЧитати матеріал російською

У поліції підтвердили, що 28 грудня виїжджали на виклик щодо побиття дружини актора Павла Прилучного Агати Муценіеце в Підмосков'ї.

Як повідомляє "СтарХіт", таку інформацію надали представники правоохоронних органів у відповідь на запит про те, що трапилос.

"Увечері, 28 грудня, на пульт чергового надійшло повідомлення від дівчини, яка розповіла, що на сусідній ділянці в селищі Трувіль чоловік б'є свою дружину. Співробітники поліції, які прибули на місце, провели бесіду з чоловіком і жінкою. Остання відмовилася писати заяву на чоловіка", – йдеться в повідомленні.

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При цьому, сама Агата всіляко заперечувала, що чоловік її бив. Вона розповіла журналістам, що в її родині все добре.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

instagram

"Ой, припиніть, у сина день народження, ми з Павлом разом. Все добре", – говорила Муценіеце 12 січня, коли її просили прокоментувати чутки.

Агата вперше за довгий час змінила імідж, наростивши волосся. Через це фанати припустили, що таким чином дружина Прилучного реагує на проблеми в особистому житті.

"Повністю оновлююся! Новий рік, нова я, нове життя", – показала вона знімок в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
Теги
скандалишоу-бизнес
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