Побита в Туреччині модель Кирилюк розповіла про кривдника і панічні атаки: нові подробиці

Українська модель Дар'я Кирилюк, яку побили в Туреччині, поділилася новими подробицями інциденту. За словами дівчини, її побив чоловік похилого віку.

Кирилюк наполягає на версії, що вона постраждала від рук охоронців місцевого пляжного клубу "Момо", хоча свідки розповідали про те, що дівчина стала жертвою агресії свого бофйренда. На особистій сторінці в Instagram вона розповіла, що її кривднику було близько 60 років, він вдарив її в обличчя і повалив на землю. Модель зазначила, що вона на деякий час втратила свідомість.

"31 липня я, мій бойфренд і група наших друзів виходили з пляжного клубу о 22:30. Я побачила, що друг з нашої компанії розмовляє з охоронцем пляжу "Момо", після чого його вдарили по обличчю. Мій хлопець намагався розняти бійку, через хвилину на нас налетіли 10 охоронців клубу і почали бити всю компанію, включаючи дівчат. Я кричала слова "do not touch my boyfriend", коли до мене підлетів охоронець похилого віку – близько 60 років – і вдарив мене по обличчю. Я впала на підлогу і на якийсь час "відключилася", – поділилася Кирилюк.

Кирилюк розповіла подробиці про побиття Instagram Дар'ї Кирилюк

Вона додала, що прийшла до тями, коли її намагалися посадити на заднє сидіння автомобіля й відвезти. Охоронець нібито силою відкрив двері в машині і ще раз вдарив Дар'ю. Після цього у неї нібито трапився напад паніки.

"Наступне що я пам'ятаю, коли вже сідала в авто на заднє сидіння і той же охоронець відкриває двері спереду і знову мене б'є по обличчю. Ми поїхали на віллу, у мене трапилася панічна атака, після того як в дзеркалі машини я побачила своє закривавлене обличчя. Мій хлопець і його водій намагалися мене заспокоїти. Я багато плакала і кричала. Після того, як я прийшла до тями, я попросила свого бойфренда відвезти мене в лікарню. Нас перевірив лікар і дав довідки. Потім ми вирушили в поліцію і написали заяву – були там до 5 ранку", – підсумувала Дар'я Кирилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турецькому курорті Чешме охорона пляжу побила відому українську модель Дар'ю Кирилюк, разом з нею також постраждали її друзі. Інцидент спровокував скандал в мережі – багато користувачів не повірили Дар'ї.