Побита коханка Тарзана слідом за ним потрапила в лікарню: дівчина перестала бачити

Коханка російського стриптизера Сергія Глушка (Тарзана), актриса Анастасія Шульженко, з якою він зраджував своїй дружині Наташі Корольовій, потрапила в лікарню.

На особистій сторінці в Insragram дівчина опублікувала знімок з лікарняної палати. Також вона зазначила, що ускладнення виникли через бійку з Тарзаном. Раніше він її штовхнув, дівчина впала і вдарилася головою, після чого "її очі перестали бачити".

"Я ніколи не думала, що люди, описуючи любов, як "удар", як "напасть", можуть мати на увазі фізичне насильство. За що я так важко зараз розплачуюсь?! За 1,5 роки щастя? Як може чоловік, сильний, ніжний, раптом перетворитися на людину, котра нехтує тобою, переслідує, як гонитель? У боротьбі за своє добре ім'я я втратила все здоров'я: нерви на межі, після падіння очі зовсім не бачать, адже і так були проблеми. Лікарі кажуть: що ж ви хотіли після струсу мозку?" – поділилася актриса.

Також Шульженко поскаржилася на те, що після скандалу Глушко і Корольова почали глумитися над нею. Вона додала, що в лікарні знаходиться вже не перший день.

"Мені нескінченно шкода, що з мого життя зробили балаган. У мене не залишилося нічого особистого, все на очах публіки, все оббрехали і перекрутили. Пан Глушко і пані Поривай глумляться, викладають безглузді відео, а я котрий день на лікарняному ліжку. Мало того, що поки дружина не бачила і не знала, так я була для нього і коханою, і бажаною, а потім все вилилося в дешевий фарс: прийшли, напоїли, заволоділи..." – вказала коханка Тарзана.

"Я б зрозуміла щодо, якби це була разова зустріч. Ну пробачила чоловіка, твій вибір. Але це тривало довгий час, і тепер всі знають, Навіщо йти напролом, обмовляти, звинувачувати в якихось крадіжках. Побійтеся Бога! Так не можна. Невже самі не боїтеся бути викритими, безсоромно залучаючи в свої брудні ігри", – підсумувала Шульженко.

Відзначимо, раніше стало відомо, що після гучного скандалу зі зрадою Тарзан потрапив в реанімацію. Інцидент нібито стався через нервовий зрив, який трапився після запису його інтерв'ю з Ксенією Собчак.

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