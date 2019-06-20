"Побили і підмінили препарати": довкола Алібасова розгорівся новий скандал

Приятелька отруєного Барі Алібасова Маріят Мухіна обізвала родичів російського продюсера шахраями, які заважають його одужанню.

За даними видання "360", вона представилася лікарем артиста, проте його представник спростував ці дані, звинувативши жінку в насильницькому утриманні хворого в квартирі.

"Барі Алібасов у руках шахраїв, які не роблять йому лікування. Вчора я викрила їх у тому, що вони не дотримуються рекомендації, не дають препарати, не роблять укол, який призначений інститутом Скліфосовського. Його почали налаштовувати на те, що я, яка 10 років його лікувала, що я винна в усьому. Вони вчора його побили, не пускали на вулицю. В результаті він на мене сьогодні накинувся, що я це робила. Вони провокують його загострення, погіршення стану, дають не той препарат. Не дають препарат ендорфінний", – заявила Мухіна.

Вона додала, що Алібасову приписано постільний режим. Родичі не дають йому можливості відновитися і водять "як ведмедика циркового" по телеканалах.

Барі Алібасов у програмі Андрія Малахова скріншот

"Я хочу заявити, що я в такому стані не можу здійснювати допомогу Барі, все на совісті його оточення. Може бути в будь-який момент і крововилив, загострення виразки, звуження стравоходу, тому що йому робиться гормональний укол", – застерегла вона.

Тим часом, помічник продюсера Вадим Горожанкін відповів, що Алібасов сам звинуватив саме Мухіну в своєму самопочутті.

"Мухіна, яка представлялася його лікуючим лікарем з НДІ Скліфосовського, заявила, що Алібасова насильно утримують у квартирі. Алібасов викликав наряд поліції, щоб безперешкодно вийти з квартири. Поліції він заявив: "Мене ніхто не утримує і не треба турбувати жителів під'їзду", – зазначив Горжанкін, наголосивши, що Мухіна – не лікарка Алібасова.

Барі Алібасов після лікарні Кадр із відео

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