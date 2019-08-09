"По зальоту": блогер з РФ розкрила подробиці весілля Собчак і Богомолова

Відомий російський блогер Олена Міро переконана, що телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Про це блогер написала у своїй колонці в LiveJournal. "Я все гадала, як Собчак умовить свого Богомола взяти її заміж. Припускала, що чутки про весілля у вересні мають на меті звернутися до совісті самця — мовляв, не ганьби, бери мене офіційно, а не як коханку таємно! Але все виявилося простіше, Ксенія залетіла", — заявила Міро.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: PeopleTalk

Зазначимо, що як доказ скандальний блогер привела короткий відеозапис, на якому зображені Богомолов і Собчак під час прем'єри фільму Квентіна Тарантіно в Москві. Миро звернула увагу на кругленький животик телеведучої.

"Коли я подивилася відео з прем'єрного показу фільму Тарантіно, куди Собчак прийшла з Богомоловим, мені, як і будь-який інший жінці, стало зрозуміло — вагітна. Ця незручна хода. Обережні рухи. Одяг, що приховує фігуру, яка попливла в талії. І, головне, той жест, яким майбутня мати оберігає живіт. У неї місяць третій-четвертий", — написала блогер.

Також Миро додала, що Собчак таким способом "вмовила" Богомолова одружитися з собою.

"Так, ось так от все прозаїчно: залетіла і ось тобі весілля. І не відкрутишся! Є лише два варіанти, коли жінка може залетіти: або вона не вміє захищатися і залетіла через необережність, або Собчак овульнулась навмисне, щоб вийти заміж", — підсумувала блогер.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

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