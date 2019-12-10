"По вуха в багнюці": зірка росТБ публічно розгромила Собчак

Відома російська світська левиця і телеведуча Вікторія Лопирьова різко відреагувала на слова скандальної телеведучої Ксенії Собчак про її шлюб із Ігорем Булатовим.

На своїй сторінці в Instagram Лопирьова написала пост, в якому відповіла на слова Собчак.

Вікторія Лопирьова Інстаграм

Так, спершу Собчак опублікувала у своїй соцмережі пост, де висловилася про шлюб Лопирьової з Булатовим. Телеведуча назвала зірку мисливицею за грошима, і заявила, що Вікторія кине новоспеченого чоловіка, щойно дізнається, що він "голий як сокіл".

Лопирьова не стала ігнорувати висловлювання Собчак і відповіла зірці на своїй сторінці.

"Ось задаються всі питанням, чому я дала інтерв'ю блогерці Раміні, а блогерці Собчак не дала, відповідаю: тому що я Собчак, як людину, не поважаю, вона, якщо знадобиться, легко підставить будь-кого – від друзів і чоловіків до колишніх політичних прихильників. А ще я переконана, що розглядання чужих трусів заради хайпу, лайків або гонорарів – підло і стрьомно. Я жодного разу не свята, теж, як і всі, роблю помилки, мені є, чим дорікнути, але вже точно не тим, хто по вуха в багнюці", – пише Вікторія.

Вікторія Лопирьова Інстаграм

"Днями Собчак спробувала схитрувати і зробила базою свого поста як би цитату якогось телеграм-каналу, тим самим знявши з себе відповідальність. Давно відомий прийом, приблизно за такою схемою в січні стартувала інформаційна війна проти нашої пари, з брехнею і погрозами фізичної розправи", – додала Лопирьова.

Вікторія Лопирьова і Ігор Булатов Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська журналістка Ксенія Собчак прокоментувала чутки про те, що не живе разом зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим.

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